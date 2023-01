La Befana a Castiglione per il torneo di calcio

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio “Torneo della Befana” in casa Pro soccer lab per le categorie Primi calci e Piccoli amici



Castiglione della Pescaia: La Befana arriva al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia! Giovedì 5 gennaio comincerà, infatti, il primo “Torneo della Befana”, dedicato alle categorie Primi calci 2015, con partite da quattro contro quattro e cinque contro cinque, e Piccoli amici 2016, 2017 e 2018, con partite da tre contro tre, che vedranno la partecipazione dell’Us Grosseto, dell’Asd Venturina calcio, della Virtus Maremma, dei Giovani Calciatori Grosseto, dell’Ac Roselle, dell’Asd Massa Valpiana, dell’Asd Academy Maremma e, naturalmente, della Pro soccer lab.

L’appuntamento è per le ore 14.30, quando le squadre scenderanno in campo per affrontarsi in tre gironi distinti con partite da due tempi di 10 minuti l’uno, per arrivare poi a disputare le fasi finali. Un pomeriggio di sport e divertimento, al termine del quale ci sarà la premiazione e poi il tanto atteso arrivo della Befana che porterà dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti.

Venerdì 6 gennaio, invece, seconda giornata del torneo con le stesse società iscritte che si affronteranno per la categoria 2014 nella seconda parte del Torneo della Befana. Sia giovedì che venerdì ci sarà anche la possibilità di mangiare panini al Centro sportivo Casamorino per chi lo vorrà.

