La Bandiera Arancione sventola su Manciano

Manciano: Da domenica 5 giugno, a Manciano sventola la Bandiera Arancione. L’importante riconoscimento del Touring club Italia premia l’impegno dell’Amministrazione comunale nell'ambito dell'accoglienza turistica. Purtroppo alla cerimonia di consegna del vessillo non erano presenti le istituzioni regionali e provinciali.

«Avevamo invitato ufficialmente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras, e i vertici della Provincia, a partire dal presidente Francesco Limatola – spiega Mirco Morini, sindaco di Manciano e candidato al secondo mandato – ma nessuno era presente a questo momento così importante per la nostra comunità. Forse Giani e Marras ritenevano di aver già adempiuto ai propri doveri istituzionali presenziando nei giorni scorsi agli eventi della campagna elettorale di Rossano Galli? Speriamo davvero che non sia così e che altri improrogabili e più importanti impegni li abbiano costretti ad essere assenti, perché sarebbe davvero grave se rappresentanti istituzionali privilegiassero l'appartenenza politica rispetto ai doveri nei confronti di tutta la comunità. I mancianesi, tutti i mancianesi, meritano rispetto. In ogni caso, quello che conta è che da oggi su Manciano sventola la Bandiera Arancione. Questo attestato non rappresenta un punto di arrivo, ma l'impegno a migliorare ancora di più l’accoglienza e i servizi. Con la fiducia dei mancianesi valorizzeremo questo prestigioso riconoscimento».