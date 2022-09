Sport La Asd Invictasauro pronta per le attività della Scuola Calcio 3 settembre 2022

Redazione Grosseto: La Asd Invictasauro è pronta per dare inizio all'attività della propria Scuola Calcio. Dopo la riunione tecnico-organizzativa, che si è tenuta presso il centro sportivo di Via Lago di Varano della Società del presidente Paolo Brogelli alla presenza di tutti gli allenatori della Scuola Calcio, il responsabile tecnico Maurizio Bruni, quello organizzativo Antonio Papa unitamente al Presidente hanno dato le linee guida che sono improntate sul divertimento, la creazione di un ambiente sereno, mirato anche alla crescita tecnica dei ragazzi e bambini della Scuola Calcio. Lunedì 5 settembre scenderanno in campo alle ore 17 gli esordienti 2010 e 2011 i Primi Calci 2015 e i Piccoli Amici 2016-2017 e 2018.

Martedì 6 settembre sarà la volta dei Pulcini 2012 e 2013, nonché i Primi Calci 2014.

Mercoledì 7 settembre sempre alle ore 17 vedremo in campo le bambine del 2011-2012 e 2013. La Società inviata gli appassionati di calcio a chiedere informazioni al 338/8676233. Seguici





