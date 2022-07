Sport L'Us. Grosseto si prepara al ritiro in preparazione al campionato 19 luglio 2022

19 luglio 2022 196

196

Redazione Grosseto: Ufficializzato il ritiro del'Us. Grosseto. La squadra sarà in ritiro dal 24 luglio al 5 agosto a Cascia in provincia di Perugia. La sede del ritiro sarà presso il Gran Hotel Elite, località Villa Marino Cascia. Sono previste due sedute di allenamento, una mattutina a partire dalle ore 09,30 e una pomeridiana, a partire dalle ore 17,00. Il 30 luglio è prevista la prima amichevole con la la Lazio Primavera, mentre il 4 agosto, con la formazione del Monopoli.

