L’Università Cattolica ai Licei Chelli per due giornate di orientamento

Grosseto: Per il terzo anno gli studenti dei licei classico e scientifico Chelli saranno coinvolti in una due giorni di orientamento universitario, con test psicoattitudinali e la presentazione dell’offerta formativa.



La proposta è dell’Università Cattolica per entrare in dialogo con giovani che, accingendosi a concludere il loro percorso di scuola superiore, stanno cercando di capire quali studi intraprendere e presso quale Università.

“La due giorni si terrà martedì 22 e mercoledì 23 novembre – spiega la preside Paola Biondo – Ogni volta è un'occasione davvero unica, che ci è possibile offrire grazie alla collaborazione del nostro ex studente, Cesare Fattoi, che dopo la maturità ha proseguito i suoi studi alla Cattolica di Milano, dove si è laureato in Giurisprudenza e che oggi, oltre ad essere un professionista di valore, è delegato regionale dell’associazione Amici dell’Università Cattolica. Il suo legame con la città di Grosseto e, in particolare, con la scuola che lo ha formato e reputa ancora sua, motiva la rinnovata opportunità di mettere in dialogo i nostri licei con l’Università Cattolica, per contribuire alla indispensabile alta qualità del percorso educativo degli attuali liceali”.

“Ad aprire quest’anno le due giornate – spiega Cesare Fattoi – sarà un video messaggio del cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica dal 2012 al 2017 e iniziatore, nei suoi anni di Episcopato a Grosseto, dell’esperienza feconda delle scuole paritarie sul territorio. Un’esperienza sulla quale il presule ha sempre creduto profondamente, incoraggiando i laici che, nel corso di oltre venticinque anni ormai, vi hanno speso energie e competenze, a farlo con orgoglio e consapevolezza del valore che il pluralismo e la sussidiarietà rivestono nel nostro Paese. Come due anni fa poi – continua Fattoi – gli studenti affronteranno test psicoattitudinali, che hanno molta importanza perché servono ai ragazzi a comprendere ancora meglio quali ambiti di studio sono loro più confacenti rispetto alle loro attitudini e alle loro aspettative future”.

La relazione con l’Università cattolica è un impegno a cui anche don Roberto Nelli tiene molto, nella sua veste di incaricato diocesano. “Ho conosciuto più da vicino la Cattolica – dice – negli anni in cui, da vicario generale della diocesi di Grosseto, con l'allora vescovo mons. Scola, verificammo la possibilità di portare la Cattolica in Maremma, in particolare con la Facoltà di Viticoltura ed Enologia della sede di Piacenza per un Master per la formazione di viticoltori dei Paesi dell’est europeo e uno studio sulla coltivazione della vite selvatica e della produzione della vite nelle isole. Quel progetto, come sappiamo, è rimasto un sogno, ma non ha fatto venire meno l’attenzione che come Chiesa abbiamo avuto verso l’Università fondata da padre Gemelli e a cui dette un grande contributo Armida Barelli, laica di cui alcuni mesi fa – grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica e all’associazione Amici dell’Università Cattolica, abbiamo potuto avere anche a Grosseto la mostra che la ricordava. Questo per dire quanto l’educazione e l’istruzione ci stiano a cuore”.

Il programma della due giorni

• Martedì 22 novembre: ore 9 saluti, tramite videomessaggio, del cardinale Angelo Scola e saluto di don Roberto Nelli, in sala San Paolo della Fondazione Chelli, agli studenti del liceo.

Relazione “Scegliere l’Università” e, a seguire, somministrazione dei test.

Nel pomeriggio, alle ore 18, un incontro riservato ai genitori “Orientarsi per orientare”.

• Mercoledì 23 novembre: ore 9 consegna dei risultati dei test e colloqui; alle 11 presentazione dell’offerta formativa dell’Università Cattolica e conclusioni.