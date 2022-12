L’under 19 dell’Atlante centra a Massa la sua quarta vittoria consecutiva

Adesso sono due punti il distacco dalla capolista.



Grosseto: Altro successo per la formazione dell’Under 19 dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, che s’impone per 6-4 sul parquet del Città di Massa, al termine di una partita dove i ragazzi di Alessandro Izzo non hanno giocato al meglio delle loro possibilità, dove la differenza l’hanno fatta i singoli. Il tecnico biancorosso lo aveva anticipato nella presentazione della gara, che l’impegno a Massa non era dei più facili, anzi e così si è dimostrato nel gioco espresso i locali si sono dimostrati all’altezza della situazione anzi, avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più.

Al termine della partita, parlando al telefono con mister Alessandro Izzo di come fosse andata la partita, oltre al risultato, si è raccomandato a me più volte, di scrivere che il risultato ci ha premiato oltre i nostri meriti e noi lo accettiamo di buon grado, dato che fa molto comodo alla classifica, come siamo stati penalizzati in altre circostanze, ma noi questa mattina non abbiamo giocato una buona partita, pertanto mi raccomando di scrivere, e qui sono i meriti di una grande persona, seria e sportiva che riconosce i meriti della squadra avversaria e di questo periodo credetemi è una cosa rara, quello di fare i complimenti, io le ho fatti subito al termine della gara, al Città di Massa, alla Società e all’allenatore, affermando che loro sono la miglior squadra fin qui affrontata e che avrebbero meritato miglior fortuna.

Con questo successo, che però non è casuale, dato che Cipollini e soci non hanno rubato nulla, anche se non sono stati all’altezza del suo blasone, avendo colpito anche alcuni legni della porta avversaria, ripeto contro una buona squadra. L’Atlante nel frattempo ha recuperato due punti alla capolista, è al secondo posto in classifica con 19 punti frutto di sei vittorie ed un pari e detiene il miglior attacco del girone con 51 gol realizzati e la miglior difesa con 14 reti subite. Per l’Atlante Grosseto domenica prossima alle 11 al Palabombonera c’è l’impegno casalingo contro il Gisinti Pistoia.

Questo il tabellino della partita: Città di Massa-Atlante Grosseto 4-6.

Città di Massa; Salvadori, Iannolino, Russo, Macchiarini, Castagnoli, Francini, Ivan, Ruocco, Mignani, Marchi, Laaribi.

Atlante Grosseto; Guarducci, Cipollini, Kacper, Pittaro, Serghej, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Lessi, Bindi. Allenatore, Alessandro Izzo.

Marcatori in ordine cronologico: Ivan, Galeota, Didac, Russo, Didac, Galeota, Mignani, Galeota, Cipollini, Ivan.