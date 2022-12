L'Under 14 Deep Chic seconda al torneo di Pisa

Grosseto: Bellissimo Torneo U14 quello organizzato dal Dream Volley Pisa dove il Team della Società grossetana conquista il secondo posto, contro squadre molto qualitative. Spettacolo assicurato ed ottimo banco di prova per le bimbe targate Deep Chic guidate da una soddisfattissima Ilaria Colella che prende il secondo posto del torneo, per quello che ha visto e per quello che è stato espresso, come una vittoria.







«Si in effetti visto le formazioni iscritte non era scontato nulla. Abbiamo vinto il girone di qualificazione - dice - contro ottime squadre giocando molto bene, nonostante l’assenza di Chiara Priori e Gaia Giovani, chi è sceso in campo non le ha fatte rimpiangere. In particolare la giovanissima palleggiatrice Matilde Marini ha giocato senza subire il salto di categoria rivelando in campo una certa stoffa. Vinto anche il match contro un fortissimo Genova, approdiamo in finale stremati contro un gran bel gruppo, quel Dream Volley che si aggiudica incontro e Torneo. sono contentissima comunque e, per quello che ho visto, anche molto fiduciosa per il proseguo del nostro Campionato».

Da segnalare la presenza di numerose bimbe del 2010, come Clara Balestri, premiata, alla fine, con grande merito, come miglior attaccante del Torneo.

Ora a capofitto sotto i botti di fine anno. Alcuni giorni di riposo e poi grande attesa per tornare a sentire il botto che piace di più, quello della palla che sbatte per terra nel campo avversario.

Buon anno a tutti e sempre... Forza Pallavolo Grosseto!