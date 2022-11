“L'ultima palude”, due giorni dedicati alla Diaccia Botrona

Grosseto: Due giornate tutte dedicate alla Diaccia Botrona. L'iniziativa “L'ultima palude” - promossa dal Comune di Grosseto e dalla Regione Toscana - vuole promuovere questa parte del territorio, al confine tra Grosseto e Castiglione della Pescaia. Bicicletta, escursioni a piedi, laboratori, una lunga serie di iniziative tutte legate all'ambiente, alla flora e alla fauna che caratterizzano la Diaccia Botrona.



“La due giorni – dice l'assessore al Turismo Riccardo Megale - è organizzata in collaborazione con Fiab – Grosseto Ciclabile, Le orme, Gom (Gruppo ornitologico maremmano), Cot (Centro ornitologico toscano), Maremma Pro Natura e Proloco Grosseto. Anche in questo caso si tratta di un evento aperto ai turisti, ma attrattivo anche per i residenti che non conoscono bene la zona o che vogliono tornarci per scoprirla nuovamente sotto vari aspetti e con la guida degli esperti”.





Ecco il programma di SABATO 12 NOVEMBRE:

•ORE 9.30 BIKE & BIRDWATCHING

Ciclo trekking ad anello con attività di osservazione guidata dell’avifauna acquatica.

Ritrovo: ingresso Riserva Naturale lato Isola Clodia/Ponti di Badia. Lunghezza: 14 km. circa | Durata: 4 ore circa | Difficoltà: facile Eventuale noleggio bici a carico dei partecipanti.

In collaborazione con Fiab – Grosseto Ciclabile

•ORE 9.30 “LEGGERI COME UNA PIUMA” LABORATORIO

Come piccoli naturalisti giocheremo a riconoscere gli uccelli che popolano l’area umida, con schede di osservazione e gioco didattico sulla biodiversità.

Per famiglie con bambini (5-10 anni), per scuole d’infanzia e primaria. Durata 1,5 ore.

•ORE 11.00“BIRDWATCHERS PER UN GIORNO”LABORATORIO

Impareremo la metodologia utilizzata dai birdwatchers, per riconoscere le varie specie di uccelli che la popolano, con l’ausilio di schede di riconoscimento e cannocchiale professionale.

Per famiglie con ragazzi (dai 10 anni), per scuole primarie e secondarie. Durata 1,5 ore.

•ORE 14.00PASSEGGIATA ORNITOLOGICA

Visita guidata all’antica Isola Clodia per osservare l’area umida e fornire informazioni di base di avvicinamento al bird-watching (volo, becchi, sagome, corteggiamento, migrazioni, nidificazione ecc.) e alla foto naturalistica.

Ritrovo: ingresso Riserva Naturale lato Isola Clodia/Ponti di Badia. Lunghezza: 6,5 km. circa. Durata dell’escursione 3 ore circa.

Ecco il programma di DOMENICA 13 NOVEMBRE:

•ORE 9.30 BIKE & BIRDWATCHING

Ciclo trekking ad anello con attività di osservazione guidata dell’avifauna acquatica.

Ritrovo: ingresso Riserva Naturale lato Isola Clodia/Ponti di Badia. Lunghezza: 14 km. circa | Durata: 4 ore circa | Difficoltà: facile Eventuale noleggio bici a carico dei partecipanti.

In collaborazione con Fiab – Grosseto Ciclabile

•ORE 9.30 “UN ERBARIO CON UN CLICK” LABORATORIO

Come piccoli esploratori osserveremo ed impareremo a conoscere l’ambiente umido con approfondimenti sulle diverse specie botaniche. Realizzeremo un erbario fotografico a ricordo dell’esperienza.

Per famiglie con bambini (5-10 anni), per scuole d’infanzia e primaria. Durata 1,5 ore.

•ORE 11.00 “RITRARRE IL PAESAGGIO” LABORATORIO

Passo dopo passo, tra vegetazione salmastra e specchi d’acqua, ripercorreremo l’evoluzione di questo luogo e le sue trasformazioni, utilizzando lo strumento del disegno naturalistico.

Per famiglie con ragazzi (dai 10 anni), per scuole primarie e secondarie. Durata 1,5 ore.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE. Il punto di ritrovo è l'ingresso della Diaccia Botrona, loc. Ponti di Badia - Per informazioni e prenotazioni info@leorme.com | 0564 416276 | 346 6524411