L'origine e l'evoluzione della fauna italiana: se ne parla al Museo

Sabato 10 dicembre l'incontro con il presidente del Comitato scientifico per la fauna italiana



Grosseto: “La fauna italiana: caratteristiche biogeografiche e conservazione delle specie” è il tema dell'incontro in programma al Museo di storia naturale della Maremma sabato 10 dicembre alle ore 17. Con un ospite d'eccezione: Marco Alberto Bologna, presidente del Comitato scientifico per la fauna italiana e professore ordinario al dipartimento di Scienze dell’Università degli studi Roma Tre, che condurrà alla scoperta della fauna italiana per comprendere meglio come si sono evolute le popolazioni nel tempo e quali questioni conservazionistiche si pongono per i prossimi anni. L’ingresso è libero e gratuito (per informazioni: 0564 488571) e come di consueto sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«L’Italia possiede una fauna eccezionalmente ricca, con quasi 60mila specie sinora censite – dichiara il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi –. Questa elevata biodiversità è un privilegio del nostro Paese, ma anche un grande impegno: la sua tutela è una delle grandi sfide che abbiamo davanti e un obiettivo per il quale tutti devono impegnarsi. Aspetti come la relittualità (specie rimaste isolate in un contesto completamente diverso da quello in cui si sono evolute), l’endemicità (specie presenti solo in un ristretto areale) o la marginalità di distribuzione sono infatti determinanti da comprendere per adottare corrette strategie di conservazione e preservare questa enorme ricchezza per le generazioni future».