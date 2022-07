L'Orchestra sinfonica torna in concerto nella Chiesa di San Francesco

Giovedì 14 luglio un nuovo appuntamento della rassegna “Note d'estate”



Grosseto: La rassegna “Note d'estate” dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un nuovo appuntamento con la grande musica: l’ensemble si esibirà giovedì 14 luglio alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco diretta da Cristian Lupes, con Alessandro Marano al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione del "Concerto per pianoforte K466" e della "Sinfonia n. 36 Linz K425" di Mozart. L'ingresso al concerto costa 10 euro (biglietto unico; per prenotare è possibile chiamare il numero 333 5372994). Il direttore d'orchestra Cristian Lupes è noto per le sue molteplici attività in continua evoluzione, come musicista e creatore di progetti culturali. Oggi è considerato il più sorprendente direttore d'orchestra romeno, per le sue personalissime interpretazioni e le coraggiose scelte di repertorio.





Nato a Onești, Romania, ha studiato Fisica e Chimica all'Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca e all'Università di Bucarest. Dal 1999 ha studiato Direzione d'orchestra all'Università nazionale di musica di Bucarest e ha continuato gli studi all'Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Nel 2010 è diventatp assistente direttore di Jonathan Nott alla Bamberger Symphonikern Staatsphilharmonie. Collabora con orchestre romene e internazionali; nel 2019 è diventato il manager della Filarmonica di Stato di Sibiu ed è il direttore artistico del primo festival di musica contemporanea della Romania – Contemporary Music Days, fondato dal suo professore, il compositore Liviu Danceanu.

Alessandro Marano si è diplomato in pianoforte nel 2003 con il massimo dei voti al Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza e nel 2007 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode, allievo per più di un decennio del maestro Giuseppe Maiorca. Ha frequentato per otto anni i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico alla Foundation “Paul Hindemith” di Blonay, in Svizzera, seguendo le lezioni di illustri maestri e concertisti di fama internazionale fra i quali Edith Fischer e Paul Badura-Skoda. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali e internazionali e svolge una intensa attività concertistica, suonando in tutta Italia e all'estero.

Nella foto: il pianista Alessandro Marano