L'Orchestra sinfonica con “Vivace” in concerto in cattedrale

Venerdì 7 ottobre l'esibizione delle due formazioni con la direzione di Massimo Merone e Jacopo Mai al pianoforte

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi venerdì 7 ottobre alle ore 19 nella cattedrale del Duomo di Grosseto insieme con la formazione giovanile “Vivace” in un concerto dedicato a Gianni Marini. L'appuntamento rientra nel cartellone della rassegna “Concerti d'ottobre in Cattedrale” promossa dal Rotary Club di Grosseto. Il programma del concerto prevede l'esecuzione del “Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.25” di Mendelssohn e della “Sinfonia n.1 op.21” di Beethoven.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste; inoltre nel 2014 ha conseguito (con il massimo dei voti e la lode) il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il titolo di Direzione d’orchestra al Conservatorio “Cherubini” di Firenze (sempre con il massimo dei voti) e il diploma di perfezionamento in Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza. Dal 2000 è il primo dei secondi violini nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” della quale è componente sin dalla fondazione e che dirige in varie occasioni.

Jacopo Mai (nella foto) a iniziato a studiare pianoforte a 6 anni nell'Istituto musicale comunale “Giannetti” e ha conseguito la laurea con il massimo dei voti all'Istituto “Mascagni” di Livorno nel 2019. Ha frequentato masterclass e un corso di perfezionamento all'Accademia internazionale di musica a Roma e ha vinto una borsa di studio Erasmus+ studiando per 6 mesi a Riga, in Lettonia, alla Jazepa Vitola Latvijas Muzikas Akadêmia. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, ottenendo consensi e primi premi sia nella categoria solista, quattro mani e nella sezione di musica da camera. All'attività concertistica affianca quella didattica in scuole statali e in alcune scuole di musica.