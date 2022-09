L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” alla Biblioteca Chelliana

Sabato 3 settembre il concerto con Palikharov direttore e Hauri al violoncello



Grosseto: Il penultimo appuntamento del ciclo di concerti "Note d'estate" con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è in programma sabato 3 settembre alle ore 21.15 nel chiostro della Biblioteca Chelliana. A dirigere l'ensemble sarà Grigor Palikharov con Claude Hauri al violoncello. Il programma prevede l'esecuzione del Concerto n.1 in Do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VII b:1 e della Sinfonia n.49 in Fa minore “La passione” Hob.I49 di Haydn.

Grigor Palikarov si è diplomato all'Accademia di musica statale con specializzazione in pianoforte, direzione di coro, composizione e direzione d'orchestra. Si è poi specializzato in composizione alla Prague-Vienna-Budapest summer international academy a Ranhenau, in Austria. Come pianista ha tenuto recital solistici e ha suonato con orchestre in tutto il mondo, ha registrato per la Radio nazionale bulgara con l'Orchestra Sinfonietta ed è stato premiato in concorsi nazionali e internazionali. Nel 1995 è stato nominato direttore e nel 1997 direttore principale dell'ensemble dell'esercito bulgaro, incarico che ha ricoperto fino allo scioglimento nel marzo 1999. Nell'estate 1997 ha diretto l'Orchestra nazionale del Belgio a Bruxelles e nel 1998 ha diretto il musical “Charlie's Aunt” allo State music theatre. Ha scritto musica corale, orchestrale e da camera.





Claude Hauri ha iniziato giovanissimo lo studio del violoncello con il maestro Taisuke Yamashita che l'ha accompagnato fino al diploma, ottenuto al Conservatorio di Lugano. Violoncello solista del “Nuovo contrappunto” di Firenze e dell’ensemble “Algoritmo” di Roma, ha suonato come primo violoncello nella Youth World Orchestra della Jeunesses Musicales.





Il biglietto d'ingresso al concerto costa 10 euro (prenotazioni: 333 5372994).