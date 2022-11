L’Orchestra giovanile Vivace in concerto al Liceo musicale

Sabato 5 novembre l'esibizione diretta da Merone con Scafarella al pianoforte



Grosseto: L’Orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto torna a esibirsi sabato 5 novembre alle ore 17.30 nell’aula magna del Liceo musicale, diretta da Massimo Merone e con Paolo Scafarella al pianoforte. La formazione – composta da musicisti di età compresa tra 16 e 26 anni – eseguirà “Pavana e ciaccona in Sol minore” di Purcell, “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di Beethoven e “Notturno in si maggiore op. 40” di Dvorak. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333 5372994.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il diploma per direttori di coro alla Scuola internazionale per direttori di coro della fondazione “Guido d’Arezzo” e il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze. Dirige varie formazioni sinfoniche come l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto” e la “Florence Synphonietta”. È il direttore dell’Orchestra giovanile “Vivace” sin dalla sua fondazione.

Paolo Scafarella (Trani, 1993) si è laureato con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte al conservatorio “Piccinni” di Bari. Sin da subito ha iniziato un’intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi come solista per importanti associazioni culturali e in prestigiose stagioni concertistiche in Italia e all’estero. Recentemente si è esibito alla Fondacion Eutherpe di Leon, in Spagna, e in Ucraina; presto sarà a Stoccolma, Vienna e Oslo. Ha vinto numerosi primi premi in competizioni nazionali e internazionali, fra cui i concorsi “Strawinskij” e “Eurorchestra”. Il suo cd di debutto è stato appena stato rilasciato dalla prestigiosa etichetta discografica “Brilliant Classics”; il suo prossimo progetto discografico prevede la collaborazione con l’Orchestra della Fondazione Biagio Abbate per i concerti per pianoforte e orchestra di Stenhammar.