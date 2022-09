Attualità L’Oktoberfest arriva in Maremma 27 settembre 2022

Redazione Grosseto: Da giovedì 29 settembre e domenica 2 ottobre la Sala Eden si veste dei colori tipici della Baviera e propone un menu speciale accompagnato dalla Löwenbräu Oktoberfestbier

Un assaggio della celebre Oktoberfest, il festival popolare che ogni anno si tiene a Monaco di Baviera, in Germania arriva anche in provincia di Grosseto: da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, infatti, la Sala Eden, il locale del bastione Garibaldi sulla Mura Medicee nel capoluogo, ospita la Maremma Oktoberfest. Quattro serate in cui sarà possibile degustare i prodotti tipici della Baviera, proprio a partire dalla celebre birra speciale Löwenbräu Oktoberfestbier, che sarà servita nei tipici boccali bavaresi. Caratteristico anche il menu che prevede, tra i vari piatti proposti, bretzel, stufato di manzo e maiale piccante e speziato, diverse varietà di wurtstel serviti anche con crauti e un gustoso strudel di mele proposto con crema chatilly. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3273945254. Seguici





