L’obiettivo è rimanere primi: il Big Mat Bsc sfida il Nettuno

Grosseto: L’obiettivo è quello di mantenere il primo posto in classifica del girone G1 per i ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto che, domenica 19 giugno, affronteranno l’Academy of Nettuno.

Le due partite, una la mattina alle ore 11 e una il pomeriggio alle ore 15.30, vedranno i biancorossi impegnati nella doppia sfida allo stadio Simone Scarpelli. Le due squadre si erano già sfidate durante la prima fase della stagione e ad avere la meglio fu la formazione grossetana che adesso vuole provare a bissare il successo per mantenersi saldamente al vertice della classifica.

I biglietti delle gare si possono acquistare direttamente domenica alla biglietteria dello stadio Simone Scarpelli, al costo di cinque euro, mentre sarà gratuito l’ingresso per gli under 14. I tifosi potranno usufruire del parcheggio accanto allo stadio o dei parcheggi limitrofi.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a comunicazione@bscgrosseto.it, oppure contattare la pagina Facebook o il profilo Instagram @bscgrosseto.





(foto di Michele Guerrini)