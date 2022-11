Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena: ecco tutte le date per le iscrizioni alla primaria, gli appuntamenti e le attività che propongono la dirigente e i docenti per scuole Don Milani e Buozzi

Follonica: L’Istituto Comprensivo Leopoldo II Di Lorena apre le porte ai nuovi arrivi nelle scuole primarie. Tutti i bambini e le bambine che compiranno sei anni entro il 31 dicembre 2023 e, su richiesta delle famiglie, quelli che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2024, dovranno iscriversi alla classe prima della scuola primaria.

Questi gli appuntamenti e le attività che propongono la dirigente e i docenti dell’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica che comprende due scuole primarie: Don Milani in via Balducci 2, e Bruno Buozzi in via Buozzi. La dirigente, Paola Brunello, e le insegnanti incontreranno i genitori nell’aula magna della scuola primaria don Milani, in via Balducci 2 il 23 Novembre dalle 17 alle ore 18. L’incontro è aperto a tutti i genitori.

I laboratori all’interno dei plessi Don Milani e Bruno Buozzi si terranno nelle seguenti date: alla Don Milani l'appuntamento è il 30 novembre dalle 17 alle 18.30 per la scuola i Melograni, alla primaria Bruno Buozzi l'appuntamento è il 30 novembre dalle 17 alle 18.30 per il Fontino; per la Don Milani si terrà un open day il 2 dicembre 2022 dalle 17 alle 18.30 per il Fontino; sempre il 2 dicembre alla scuola Bruno Buozzi l'appuntamento è dalle 17 alle 18.30 per la scuola i Melograni. il 6 dicembre dalle 17 alle 18.30 per l'open day della scuola Don Milani è per la scuola Regina Elena. Il 13 dicembre, dalle 17 alle 18.30, si terrà invece l'open day della scuola Buozzi per la scuola Regina Elena.





Nella scuola primaria Buozzi sarà proposto un laboratorio di Scienze, dove le bambine e i bambini potranno prendere visione degli strumenti e dei materiali che si trovano all’interno del laboratorio, e verranno guidati in un esperimento che potranno realizzare sotto la guida dei docenti. Ci sarà poi un laboratorio di arte, dove le bambine e i bambini guidati dai docenti realizzeranno un elaborato grafico utilizzando tecniche varie. Si terrà poi un laboratorio di musica dove verranno usati i vari strumenti a percussione per realizzare un brano musicale inedito sotto la guida dei docenti. Ci sarà infine un laboratorio di Coding, dove le bambine e i bambini sperimenteranno l’utilizzo di questo nuovo linguaggio utilizzando le beeBot (piccoli robot a forma di api) alle quali dare comandi e far compiere determinati movimenti.





Anche alla Don Milani si terranno dei laboratori di arte, dove le bambine e i bambini guidati dai docenti realizzeranno un elaborato grafico utilizzando tecniche varie, un laboratorio di musica, dove le bambine e i bambini utilizzando i vari strumenti a percussione e la propria voce realizzeranno una canzone da cantare ai genitori. Ci sarà poi un laboratorio di lettura animata, dove tramite il roleplay i ragazzi e le ragazze daranno vita a quanto scritto nelle pagine del libro. Infine ci sarà un laboratorio di Inglese, dove saranno proposti giochi di parole e filastrocche in lingua inglese.

Le informazioni sulle scuole primarie dell’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena potranno essere reperite anche sul sito web www.iclorena.edu.it. La segreteria dell’istituto in via Balducci 2 osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il lunedì, mercoledì, e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.