L'incidente di Braccagni, una tragedia che coinvolge le nostre comunità

Grosseto: «E' difficile trovare le parole - dice il presidente della Provincia Francesco Limatola -, tanto più un significato dal tragico incidente di Braccagni.

Da noi muoversi in bicicletta, attraversare la nostra terra e godersela pedalando, è una gioia, un piacere e in taluni casi come probabilmente era per alcuni dei ciclisti deceduti, un modo per affrontare positivamente il progredire degli anni. Incontrare la morte mentre vivi la tua passione è veramente una tragica fatalità. Tanto più se la causa non è per tua imprudenza o imperizia, ma per un evento inaspettato, casuale. Una concatenazione di tragedie in un dramma in crescendo. La morte improvvisa alla guida dell'auto, l'invasione di corsia, l'urto dei ciclisti a sua volta mortale.



Sono a fianco di tutte le famiglie coinvolte, con affetto».