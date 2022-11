L’illustratrice Valentina Ravagni a “PAGINEaCOLORI”

Domenica 20 novembre, alle 16,30, a Tarquinia, all’oratorio di Santa Croce, al civico 25 di via Giuseppe Garibaldi



Tarquinia. Se il vento produce cambiamento, l’uragano ne è la manifestazione più estrema, disordinata, incontrollabile e vitale. E in un uragano di desideri, curiosità, emozioni e fantasie saranno portati i bambini che parteciperanno il 20 novembre, alle 16,30, all’oratorio di Santa Croce, a Tarquinia, al laboratorio dell’illustratrice Valentina Ravagni, terzo appuntamento del ciclo di incontri domenicali che animano il mese di novembre di “PAGINEaCOLORI”.

Ispirato al libro “Flavia Uragano”, edito da “Storie Cucite”, di cui la stessa Ravagni ne ha curato le illustrazioni, il laboratorio intitolato “Chiamatemi Uragano!” è dedicato ai piccoli tra i 7 e gli 11 anni. Illustratrice, diplomata all'Istituto d'Arte di Siena e alla scuola Comix di Firenze, Valentina Ravagni ha collaborato con gallerie d'arte e musei ed è stata selezionata in concorsi tra cui nel 2008 al Premio d'Illustrazione del Bologna Children's Book Fair. Tiene laboratori per bambini e collabora con un'agenzia di comunicazione. Le iniziative domenicali sono a numero chiuso (numero massimo di partecipanti 25 per ogni laboratorio) ed è necessaria la prenotazione, inviando una mail a laboratoripagineacolori@gmail.com (specificando nome e cognome del bambino, età e data dell’attività), e il versamento di un contributo di 2 euro al momento della partecipazione. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it.