L’ex calciatore brasiliano Zè Maria all'EduCamp di Sorano

Sorano: Zè Maria, l’ex calciatore brasiliano dell’Inter, del Perugia e del Parma (ha giocato anche nella Nazionale Carioca), ha fatto visita a Sorano ai giovanissimi partecipanti a “EDUCAMP” Coni, il Calcio in Vacanza, organizzato da A.S.D. Fossombroni di Grosseto.

I 30 partecipanti , nati dal 2009 al 2015 hanno salutato con calore il calciatore che ha assistito anche agli allenamenti e successivamente, assieme ai giovani e alle giovani dell’Educamp, ha pranzato nei locali della Sagra del Prosciutto.

Il Calcio in Vacanza si concluderà venerdì prossimo dopo una settimana che non è stata dedicata solo ad attività motorie sportive polivalenti, ma anche a visite culturali in alcuni luoghi più suggestivi di Sorano con la collaborazione della Pro loco. I giovani partecipanti sono stati ricevuti dal Sindaco al quale hanno donato una medaglia ricordo, mentre Il prof. Amedeo Gabrielli e gli altri istruttori hanno ringraziato sentitamente il Comune per la calorosa disponibilità.