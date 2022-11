L'Edilfox venerdì sera in campo nel triangolare al centro polivalente di Sarzana

Grosseto: Torna in campo l’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto, invitato venerdì sera, 4 novembre, nel centro polivalente di Sarzana al “9° torneo Gammainnovation – memorial Luigi Vettone” a un triangolare con i rossoneri liguri del Sarzana di Paolo De Rinaldis e il Seregno, formazione di serie A2 allenata da Maurizio Molteni. Per i ragazzi di Michele Achilli, che disputeranno la settima giornata di serie A1 mercoledì 23 novembre, sulla pista Mario Parri in via Mercurio, contro il GDS Forte dei Marmi, è l’occasione giusta per tenersi in forma, per conservare il ritmo gara durante questa lunga sosta, necessaria per la partecipazione della nazionale italiana ai World Games in Argentina, che scatteranno il 7 novembre.

Il triangolare di Sarzana avrà la formula di mini partite di trenta minuti ciascuna, con il seguente orario: 19,45 Edilfox Grosseto-Seregno Hockey, 20,30 Gamma Sarzana-Seregno, 21,15 Gamma Sarzana-Edilfox Grosseto. Michele Achilli si presenterà al gran completo a questo torneo amichevole, con Menichetti, Sassetti; Rodriguez, Saavedra, Franchi, De Oro, Paghi, Nacevich, Mount, Cabella.