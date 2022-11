L'Edilfox Grosseto vince il 9° torneo Gammainnovation a Sarzana

Grosseto: L’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto conferma il suo stato di grazia anche a Sarzana, imponendosi, con due prestazioni importanti, nel “9° torneo Gammainnovation – memorial Luigi Vettone” che si è svolto venerdì sera nel centro polivalente della cittadina ligure. I ragazzi di Michele Achillihanno impiegato pochissimi minuti (si è giocato con la formula di due tempi da quindici minuti) per prendere in mano la gara contro il Seregno che si è trovato subito sotto 6-0, prima di riuscire ad andare ai cinque minuti di riposo sul 6-1. Nella ripresa i biancorossi hanno allentato la presa, finendo per imporsi 8-3. A segno per il Circolo Pattinatori Franchi (2), Mount (3), Saavedra (1) e Rodriguez.

Nella seconda sfida della serata, invece il Sarzana si è imposto per 2-1 sul Seregno.

Nell’ultimo match, diventato una finale, le due formazioni di serie A1 hanno chiuso a reti bianche i primi quindici minuti. Nella ripresa, Achilli ha messo in campo Nacevich e Mount che hanno subito cambiato volto alla gara: tiro dalla distanza dell’argentino e deviazione vincente dell’inglese. Il raddoppio è opera di Stefano Paghi, che ha segnato con uno scavetto dopo una spettacolare azione personale. La formazione di Achilli domina e dà spettacolo. Il 3-0 finale arriva con una bella iniziativa del capitano Pablo Saavedra che infila la pallina sotto la traversa e legittima una vittoria bellissima, che serve solo a ribadire le potenzialità di una squadra che durante questa sosta per i Mondiali in Argentina sta lavorando duro per la ripresa del campionato e per il secondo turno di Champions League a Diessbach, in Svizzera, dal 14 al 16 dicembre. Ottime le prestazioni di tutto il gruppo, con De Oro e Rodriguez sugli scudi.

La formazione del CP Edilfox: Menichetti, Sassetti; Rodriguez, Saavedra, Franchi, De Oro, Paghi, Nacevich, Mount. I risultati del triangolare: Edilfox Grosseto-Seregno 8-3, Seregno-Gamma Sarzana 1-2, Gamma Sarzana-Edilfox Grosseto 0-3.