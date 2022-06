l documentario “The second life” al Museo di storia naturale

Giovedì 30 giugno alle 21.30 la proiezione a ingresso gratuito dell'opera di Davide Gambino



Grosseto: L'estate al Museo di storia naturale della Maremma è anche cinema. Giovedì 30 giugno alle 21.30 nella sede della struttura museale in Strada Corsini 5 si proietta il documentario "The second life" di Davide Gambino, premiato al Siciliambiente Film Festival e in concorso al Clorofilla film festival. La proiezione è a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito del museo www.museonaturalemaremma.it nella sezione Eventi (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571). In occasione dell'evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Il documentario “The second life” racconta la storia professionale e le passioni di Maurizio, Robert e Christophe, prestigiosi imbalsamatori che lavorano in celebri musei di storia naturale, e pone l'attenzione sull'impatto dell'umanità che minaccia milioni di specie animali causandone l'estinzione e la conseguente perdita di biodiversità. Davide Gambino, regista e produttore cinematografico, si è diplomato nel 2012 al Centro sperimentale di cinematografia ed è autore e regista di numerosi film, serie e documentari, molti dei quali sono stati premiati anche a livello internazionale. Tutti i film e le serie documentarie di Gambino raccontano storie dal forte impatto sociale con uno stile visivo personale e innovativo. “The second life” è uscito nel 2020 ed è stato proiettato in anteprima al Dok.Fest Munich, al Warsaw Film Festival e al Biografilm Festival, ottenendo numerosi riconoscimenti in tutto il mondo.