Castel del Piano: L’azienda Le Vigne presenta il vino e l’olio vegan al Sana, 34° salone internazionale del biologico naturale. Presenterà in anteprima anche due tipi di pasta bio firmata Le Vigne: le tagliatelle e le casarecce di grano duro Khorasan macinato a pietra

L’azienda biologica Le Vigne di Montenero d’Orcia, nel comune di Castel del Piano, dall’8 all’11 settembre, presenta la propria produzione di vino e olio “Vegan”, al Sana, il 34° Salone internazionale del Biologico naturale di Bologna, dove è presente con uno stand nel padiglione 29. Nell’occasione promuove in anteprima, anche due tipi di pasta bio firmata Le Vigne: le tagliatelle e le casarecce di grano duro Khorasan macinato a pietra.

Il Sana nasce nel 1988 come prima fiera in Europa ad aprire le porte al mondo del biologico e del naturale, con l’intento di dare voce ai prodotti di nicchia e ad alto contenuto innovativo, guardando al futuro dei consumi e caratterizzandosi per l’attenzione all’eccellenza, all’innovazione dell’alimentazione biologica certificata, della cosmesi naturale e del green lifestyle.

Al Sana Le Vigne ha portato i seguenti vini Vegan: Cupilaio 2020 Doc Montecucco rosso, il Sangiovese Rosato doc Maremma Toscana 2021 e il Vermentino doc Maremma Toscana 2021 e poi i due olii Vegan monovarietali, Correggiolo e Moraiolo. Domenica 11 settembre, alle ore 11, l'azienda organizzerà anche una degustazione dal titolo “La grandezza delle cose semplici: pane a olio”. La certificazione Vegan ottenuta da Le Vigne esclude l’utilizzo di qualsiasi sostanza di derivazione animale in ogni fase della produzione. “Nei nostri campi non abbiamo mai utilizzato prodotti chimici –spiega Chiara Bartolini, dell’azienda Le Vigne – neppure quelli autorizzati dal disciplinare biologico, perché ci piaceva l’idea di ritornare ad un modo di fare agricoltura naturale e sano, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni, della terra, del prodotto e del consumatore. Inoltre, non usiamo concimi di origine animale ma rendiamo i nostri terreni fertili con la tecnica del sovescio e con le rotazioni annuali. Pertanto, la scelta di ottenere la certificazione Vegan è stata una conseguenza naturale del nostro modo di produrre”.

Al Sana Le Vigne promuove in anteprima due tipi di pasta bio: le tagliatelle e le casarecce di grano duro Khorasan coltivato in azienda e macinato a pietra. “Una delle cose che mi ha colpito di più di questo grano è il nome di origine persiana – aggiunge Chiara Bartolini – che significa ‘dove ha origine il sole’. È un grano tra i più antichi e ha la particolarità di non essere mai stato modificato dall’uomo. Dal punto di vista nutrizionale possiamo dire che è uno dei cereali più ricchi e completi e rispetto al frumento tradizionale ha un indice glicemico ridotto di circa la metà. Le nostre tagliatelle e le casarecce sono ottenute da grano Khorasan, macinato a pietra a bassa temperatura, così da ottenere una farina integra, ricca di vitamine e oligoelementi. La pasta è trafilata al bronzo e viene fatta essiccare lentamente, garantendo un prodotto più digeribile e nutriente”.

Nella foto Chiara Bartolini, dell'azienda Le Vigne al Sana