L'avventura dell'Atlante Grosseto in Serie B inizia in Emilia Romagna

»Grosseto: Finalmente ci siamo, dopo circa 40 giorni dall’inizio della preparazione, sotto la cura del preparatore atletico Nicola Stagnaro, dopo tre allenamenti congiunti e una partita di Coppa della Divisione, sabato inizia il campionato nazionale di serie “B” e l’Atlante Grosseto del riconfermatissimo mister Alessandro Izzo, inizia l’avventura in trasferta e precisamente a Casagrande in Emilia Romagna, contro il Real Casagrandese, formazione neo promossa in serie “B”.



Questo campionato è il primo dopo molti anni, dove nelle squadre sono previsti solo due stranieri, prima erano quattro, e tutte le società, dopo molte polemiche con la decisione presa dalla Divisione Calcio a 5, hanno accettato suo malgrado e vedremo come andrà a finire anche, a detta di molti dirigenti, le spese sono aumentate.

Ma parliamo di questo campionato dove l’Atlante Grosseto, dopo l’escursione della scorsa stagione, nel girone laziale/umbro, è stata nuovamente inserita nel girone “C” e sarebbe il suo habitat naturale, le squadre sono 14 di cui 7 toscane, 6 emiliane e una ligure e non sappiamo ufficialmente chi saranno le protagoniste visto, come detto che con soli due stranieri in squadra vedremo chi è stato più bravo e fortunato ed è riuscito a trovare gli “italiani buoni”.

La partita di sabato prossimo contro il Real Casagrandese, verrà giocata al Palakeope di Casagrande, in via Aosta 46 con inizio alle 15.

Ma ora è la volta di far parlare il tecnico Alessandro Izzo, che siamo andati a disturbare al termine dell’allenamento del giovedì sera al Palabombonera.

D. Ciao Alessandro, finalmente ci siamo e sabato in trasferta in Emilia Romagna contro il Real Casagrandese, cosa sai di questa neo promossa? «Dopodomani ci attende una gara complicata contro una squadra camaleontica, dobbiamo essere bravi sulla gestione del match, occorre fare una prestazione intelligente e di spessore, la qualità ai miei ragazzi sicuramente non manca e oggettivamente hanno lavorato molto in questo mese, i carichi di lavoro hanno condizionato in parte la qualche match della pre-season».

Izzo ha affermato che la sua squadra vuol disputare un grandissimo esordio, per vincere le partite bisogna in primis difendere alla grande, questo non vuol dire assolutamente concedere troppo campo ai locali. Il giovane tecnico piombinese conclude l’intervista affermando che «se noi saremo squadra in lungo e largo, torneremo a casa soddisfatti. Noi siamo pronti!».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la trasferta in Emilia Romagna contro il Real Casagrandese, che si dovranno trovare alle 7:30 di sabato mattina al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo e Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Francesco Sferrella sezione Aia di Pescara, 2’ arbitro Gianluca Moser sezione Aia di Trento, cronometrista Claudio De Girolamo sezione Aia di Bologna.