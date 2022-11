L'Atlante Under 19 vince a Prato

Dopo un primo tempo sofferente i ragazzi di Mister Izzo superano il Lenzi Automobili Prato con il risultato di 7-3



Grosseto: L’Atlante Grosseto continua la sua serie di vittorie, passando all’Estraforum di Maliseti per 7-3, contro il Prato Lenzi Automobili, al termine di una partita strana, con i locali che vanno in vantaggio per 2-0 nei primi minuti di gioco risultando padroni del campo con gli ospiti semplici spettatori.



Poi mister Izzo chiama il time-out per parlare con i suoi e da metà primo tempo in poi rientrano in partita e concludono la prima parte della gara alla grande con il risultato di 6-2 in loro favore.

Abbiamo contattato telefonicamente il tecnico Alessandro Izzo per sapere qualcosa della partita e come si era svolta e lui ci risponde dicendo che «torniamo da Prato felici dei tre punti e della grande reazione dopo il passivo di 2-0 a favore dei locali. Siamo dispiaciuti per i gol subiti, abbiamo ancora da migliorare e vogliamo farlo il più presto possibile. Sono stati fatti passi avanti nella finalizzazione, oggi a differenza di altre volte, si è abbassata la soglia delle chiare occasioni da gol sbagliate. Abbiamo giocatori importanti per la categoria e lo stanno dimostrando. Nella prossima trasferta contro il Città di Massa, ci vorrà molta testa dato che sarà una partita complicata».

Questo il tabellino della partita:

Lenzi Automobili Prato-Atlante Grosseto 3-7.

Prato: Sottosanti, Ballerini, Schiavone, Panerai, Chiti, Danesi, El Mourabit, Palloni, Bobocea, Chimenza, Castelli, Soto. Allenatore: Pablo Francesco Conti.

Atlante Grosseto: Guarducci, Cipollini, Kacper, Pittaro, Serghej, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Lessi, Bindi. Allenatore: Alessandro Izzo.

Marcatori: Soto, El Mourabit, Palloni, Didac (3), Galeota (2), Cipollini, Lessi.