L'Atlante Grosseto pronta al riscatto contro l'ostica Mattagnanese

Grosseto: Ancora un sabato particolare per l’Atlante Grosseto che deve cercare di riprendere il cammino interrotto la scorsa a Pontedera che, dopo aver disputato un grande primo tempo senza realizzare nessun gol, ma subendo in un minuto due reti in contropiede, nella ripresa, giocata in modo confusionario, non è stata all’altezza della situazione subendo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta.



Pertanto la formazione del presidente Iacopo Tonelli ha l’occasione di riscattare subito la sconfitta, ma all’orizzonte c’è il derby contro la Mattagnanese, formazione di Borgo San Lorenzo e non tragga in inganno la sua anemica classifica, non sarà facile un avversario facile e se i grossetani vorranno tornare al successo, dovranno sfoderare una prova super senza momenti di pausa.

Ma come sempre, per parlare della prossima partita, andiamo al Palambonera per scambiare due parole con mister Alessandro Izzo, subito dopo aver terminato gli allenamenti del giovedì sera.

D. Ciao Alessandro, sabato arriva la Mattagnanese e la tua squadra ha l’occasione di riscattare la sconfitta di Pontedera che non ti è andata giù, vero? «Si, noi vogliamo riscattare la sconfitta subita sabato scorso e soprattutto il brutto secondo tempo, non mi piace parlare di sfortuna, ma credo che il 2-0 alla fine del primo tempo di Pontedera, sia stato a dir poco bugiardo, così come lo fu il secondo tempo di Prato».

D. Alessandro, però le gare durano 40 minuti e alla tua squadra capita spesso di giocare a corrente alternata, non trovi? «Si è vero che le partite durano 40 minuti, è vero che gli episodi ci stanno girando tutti contro, ma noi non possiamo adeguarci a questo, una grande squadra deve saper affrontare le difficoltà nel modo giusto e trarne beneficio. Sabato per noi è una finale, è troppo importante vincere e possibilmente giocando bene, ma vincere è l’unica cosa che veramente conta contro la Mattagnanese».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la partita, che ricordiamo inizierà alle 17:30, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 16: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo e Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Alessandro Colombo sezione Aia di Perugia, 2’ arbitro Valentino Galatà, sezione Aia di Perugia, cronometrista Gennaro Marconi, sezione Aia di Piombino.



Ricordiamo che anche sabato prossimo, come del resto per tutte le partite casalinghe di questa stagione, Grosseto Sport Gs Tv, in collaborazione con l’Atlante Grosseto, effettuerà la diretta streaming della partita, pertanto appuntamento con voi amici sportivi alle 17,25, con Mario Fontani alle telecamere, Massimo Fontani alla regia all’interno del Palabombonera, a Franco Ciardi è affidata la telecronaca, mentre dallo studio centrale alla regia ci sarà il direttore Fabio Lombardi.

Adesso il solito spazio riservato alla formazione “Under 19” Nazionale, squadra anche questa allenata da Alessandro Izzo, che si sta ben comportando in campionato, con sette punti in classifica frutto di due vittorie ed un pari, conquistato questo alla prima giornata di campionato in trasferta a Prato dove i grossetani avrebbero meritato miglior fortuna. Poi due successi consecutivi, il primo contro il Pontedera per 5-0 al Palabombonera e domenica scorsa vittoria per 5-1 in trasferta contro la Sangiovannese.

Ora domenica prossima alle 11, al Palabombonera, altro temibile scontro al vertice dato che arriva la capolista Vigor Fucecchio a punteggio pieno e cioè a 9 punti, mentre l’Atlante Grosseto, altra formazione imbattuta con 7 punti, è al secondo posto. I ragazzi grossetani stanno facendo molto bene, le prime tre giornate hanno detto che sicuramente che l’Atlante è una squadra forte e non dimentichiamoci che la formazione allenata da Alessandro Izzo, non ha potuto disporre del miglior giocatore a disposizione Tommaso Lessi, infortunatosi alla prima partita a Prato.

L’allenatore dei grossetani Alessandro Izzo, ha dichiarato che il Fucecchio è una squadra tecnica, giocano insieme da due anni e domenica prossima sarà una bellissima sfida e i miei ragazzi faranno una grande partita.

Questi i convocati che si dovranno trovare al Palabombonera alle 9,30: Guarducci, Ghelardini, Agnelli, Lessi, Poggiaroni, Morante, Kacper, Cardone, Didac, Cipollini, Pittaro, Galeota.