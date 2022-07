L'arte di Gino Bernardini arriva nel Principato di Monaco

Tuscania: L'arte di Gino Bernardini in mostra alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea "Art3f." nel Principato di Monaco. Un evento che nei giorni scorsi ha radunato artisti, pittori e scultori provenienti da tutta Europa.

Tra gli artisti che hanno contribuito al successo dell’evento anche il tuscanese Gino Bernardini, che ha esposto in uno spazio al lui dedicato le sue piú belle opere. Tra i 150 espositori che hanno partecipato alla kermesse di livello internazionale, l'artista tuscanese ha esposto 18 opere, come una personale, che i visitatori hanno potuto ammirare e osservare nello stand affidato al geniale pittore.





La natura nella sua forma e immagine piú bella e romantica, da sempre oggetto dei suoi dipinti, ha lasciato letteralmente incantati galleristi e collezionisti provenienti dai Paesi Arabi, dalla Francia e dal nord Europa.

La manifestazione, che da tre anni ormai si ripropone di creare un ambiente in cui condividere i flussi emotivi che l'arte riesce a trasmettere, ospita tra i suoi padiglioni solo i migliori e più selezionati artisti contemporanei.

"É stato veramente un viaggio inebriante - ha raccontato Bernardini - migliaia di persone hanno visitato la mostra e sono rimasti entusiasti delle mie opere. I miei dipinti sono stati oggetto di curiosità da parte degli espositori stessi ed essere uno dei pochi artisti italiani presenti, mi ha veramente riempito di orgoglio. Ho provato emozioni davvero intense nel poter condividere parte della mia arte con veri estimatori".

L'evento di Montecarlo, magistralmente organizzato, ha portato sotto al tendone del circo di proprietà della principessa Stephanie di Monaco visitatori di altissimo livello. Alla chiusura della mostra i dipinti di Gino Bernardini sono rientrati a Tuscania presso la mostra d'arte permanente allestita in via Torre di Lavello 14, dove sarà possibile ammirarli anche in questi giorni in cui il paese si é vestito di viola per la tradizionale festa della lavanda.