L’arte di Federico Pinto Schmid si indossa con il marchio Invented Store

Monte Argentario: Federico Pinto Schmid, in arte DiPinto, è tra gli artisti che hanno prestato il loro talento al nuovo marchio italiano di e-commerce Invented Store, l’abbigliamento sostenibile che mette l’arte in movimento, proponendo un capo semplice, comodo e allegro come le t-shirts in cotone biologico e inchiostri a base d'acqua, che danno voce ad artisti e creativi.







Ogni t-shirt è una tela che accoglie la creatività per portarla in giro.

Fondatore e proprietario del marchio Invented è Matteo Pallone, un giovane di 29 anni, originario di Catanzaro, che dall’età di 12 anni vive a Parma con la sua famiglia e solo di recente si è trasferito a Vicenza per lavoro. “L’idea di questo brand nasce a gennaio 2020, in piena pandemia – spiega Matteo Pallone- nella mia stanza di 12 metri quadrati, dove leggendo un articolo sull’arte e gli artisti, che è una delle categorie più colpite dalle restrizioni legate all’emergenza pandemica, mi è venuto il desiderio di fare qualcosa di concreto per rimettere l’arte in movimento. Invented dà la possibilità agli artisti di esprimersi su un capo da indossare, in modo tale che tutti possano vedere e toccare con mano le loro idee e la loro creatività. La nostra missione è quella di cambiare il modo in cui siamo abituati a vivere l’arte. Vogliamo portarla in ogni momento della vita quotidiana e in giro per il mondo. Invented non è una semplice t-shirts, in quanto scegliendo la maglietta si sceglie l’artista, il suo mondo, la sua storia, la sua personalità. È come indossare un quadro.”

“Per me l’arte è sperimentazione continua, ricerca. – spiega l’artista Federico Pinto - L’arte disintegra i fittizi edifici delle costruzioni razionali. Quando Matteo Pallone mi ha chiesto di portare alcune mie opere (che aveva visto sul mio profilo Instagram) all’interno del progetto Invented ho accettato subito con grandissimo piacere.”

Federico Pinto Schmid, in arte DiPinto, nasce a Orbetello il 6 maggio 1988 e attualmente vive a Porto Ercole. Porta nel sangue le influenze artistiche tedesche avendo trascorso l’infanzia tra Porto Ercole e Eschenlohe, in Germania, per ritrovare periodicamente il padre scultore e pittore, Mario Alexander Schmid, circondato dalla natura e dai colori, nel suo personalissimo studio-abitazione. Forte della sensibilità artistica trasmessa dal padre, Pinto è uno spirito libero, irrequieto, ribelle. Spinto dal desiderio di indipendenza ha coltivato in totale libertà e da autodidatta il suo lato artistico, che considera una via di fuga dalla realtà. Nonostante la giovane età, DiPinto ha partecipato a diverse importanti mostre in Italia e in Europa. Nel 2018 gli è stato conferito il primo Premio “Stendardi d'autore” per la pittura e sempre nel 2018 completa le residenze artistiche “Arte in Viaggio” a Grosseto e “Artbahnof Milano” a Milano. Le sue opere si trovano in collezioni private di tutto il mondo: Svizzera, Singapore, California, Bahrain, New York, Lussemburgo, Italia, e tanti altri Paesi.

Le t-shirts di Invented firmate da Federico Pinto sono Armocromia che fa parte della serie “Netti”, Balance e Tucano 2 della serie “Essenzia”. Le composizioni geometriche comunicano il desiderio di mobilità ed evoluzione. Gli acrilici brillanti e ricchi trasudano sicurezza all’interno di perimetri leggibili, stabili e netti.