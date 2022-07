L’arpa di Clara Comini Gatti per Giovani in Musica 2

Per la prima volta all’interno di Giovani in Musica 2, un appuntamento con la musica classica, sul palco l’arpista Clara Comini Gatti. Il concerto, che si terrà sabato 23 luglio, ore 21, rappresenta un momento significativo per questa Rassegna a disposizione dei giovani. Il cartellone rappresenta un vero e proprio spaccato locale, gli artisti infatti sono tutti provenienti dalle scuole di musica di Grosseto, Venturina e Piombino, lì si sono formati e hanno avuto modo di perfezionare la loro tecnica.

Grosseto: Giovani in Musica 2 si conferma essere, nonostante il periodo di blocco causato alla pandemia, ancora un punto di riferimento per tutti i giovani musicisti del territorio, un’occasione e un’opportunità per esercitarsi, confrontarsi con il pubblico e imparare a mettersi alla prova. Per questa edizione, la musica classica accompagnerà gli spettatori nel corso di una serata davvero particola. Gli spazi esterni del Centro Giovanile Fabrizio De André di Piombino saranno allestiti per creare una vera e propria esperienza sensoriale. Il concerto si svolgerà nella penombra illuminato solo dalla luce naturale delle candele; tutto questo consentirà al pubblico di vivere un’esperienza totalmente immersiva, capace di permettere e favorire un ascoltare più intimo e raccolto.

Protagonista appunto di questa inedita serata Clara Comini Gatti. Il suo è un curriculum ricco di esperienze internazionali, l’artista infatti ha studiato al Trinity Laban Conservatory di Londra diplomandosi quest’anno con il massimo dei voti. Nel 2016 ha completato gli studi al Conservatoire à Rayonnement Régional di Parigi e precedentemente si è formato al Conservatori Municipal de Música di Barcellona. Vincitrice del John Marson Harp Prize per l’eccellente talento musicale, dal 2019 è membro dell’Orchestra Giovanile del Regno Unito (YMSO). La sua arpa, una Lyon and Healy Stile 100, è stata donata da Lady Lucille Curzon all’associazione musicale Cherubim Music Trust. Clara sarà si esibirà inoltre martedì 26 luglio, ore 21, per Note al Chiaro di Luna - con un repertorio dedicato a Scarlatti, Liszt, Marescotti, Damase, e Falla - e domenica 24 luglio, ore 21.15, per la Rassegna Cromatica, tutti i colori della musica (Marina di Grosseto).

Ingresso libero. Info e contatti per le Rassegne: Mail: agimus.grosseto@agimus.it, tel. +39 339 7960148