L’Argentario Golf Club di Porto Ercole ospita il "Senior Italian Open"

Monte Argentario: L’Argentario Golf Club ospiterà il Senior Italian Open, dal 21 al 23 ottobre 2022, nel programma di avvicinamento alla Ryder Cup del 2023. È questa una tappa fondamentale che permetterà a tutti coloro che vi assisteranno di vedere da vicino i migliori giocatori professionisti over 50, preludio di quello che accadrà nel settembre 2023 data dell’evento sportivo tra i più importanti al mondo, la Ryder Cup, che si giocherà a Roma al Marco Simone Golf Club.



L’Argentario Golf Club, l’unico in Italia con il riconoscimento di 'PGA National Golf Course Italy', assegnato dalla Professional Golfers’ Association nel 2019, metterà alla prova i giocatori con fairway stretti e alberati, piccoli green e diversi ostacoli d’acqua che si aggiungono alla difficoltà tecnica del layout, dove la precisione dei giocatori sarà fondamentale.

Il valore dei partecipanti si arricchisce di giorno in giorno e fra le leggende che saranno in campo: il neozelandese Michael Campbell, vincitore di un US Open; l’inglese Barry Lane, vincitore di 5 European Tour; lo scozzese Paul Lawrie vincitore dell’Open Championship e giocatore di Ryder così come Phillip Price; il francese Thomas Levet nonché gli italiani Peppo Canonica, Costantino Rocca e molti altri campioni.

Nessuno è voluto mancare a questo appuntamento italiano ed il taglio dei giocatori, previsto a 60, certamente non soddisferà le innumerevoli richieste che stanno arrivando di giorno in giorno.

I giocatori gareggeranno per un montepremi di 300.000€ e si affronteranno sul competitivo percorso toscano, una sfida che si annuncia spettacolare per la bellezza del percorso e la qualità dei partecipanti. Come da tradizione, il giorno precedente l’inizio del Senior Open, il 20 ottobre, si giocherà la classica Pro Am, che vedrà squadre composta da amatori e da uno dei professionisti in gara.

L’Argentario Golf Club aspetta con entusiasmo sia amanti che neofiti del golf, con la possibilità di seguire le gare - l’ingresso è libero - ma anche di partecipare attivamente e vivere l’esperienza di un Open, facendo parte della squadra dedicata all’organizzazione dell’evento (per chi fosse interessato, può inviare una mail a hr@argentarioresort.it con i propri dati).