L'Aperitivo parla Inglese con Amb. Maurizio Melani

"Energia, cibo, guerra e pace" 19:00 martedì 19 luglio Las Palmas Express e Fvtura Piazza della Palma.

Grosseto: Appuntamento con Maurizio Melani alle 19:00 di martedì 19 luglio. Melani è Professore Straordinario di Relazioni Internazionali alla Link Campus University e svolge attività di docenza anche presso altre istituzioni di alta formazione. È stato Consigliere di Amministrazione della Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (2012-2016), Direttore Generale per la promozione del sistema paese al Ministero degli Esteri (2010-2012) e precedentemente Ambasciatore in Iraq (2006-2010), Rappresentante italiano nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Europea (2001-2006), Direttore Generale per l’Africa (1999-2001) e Ambasciatore in Etiopia (1993-1998).

A Roma ha tra l’altro diretto l’Ufficio per i rapporti con il Parlamento nel Gabinetto del Ministro degli Esteri (1989-1993). Precedentemente ha seguito sotto diverse ottiche temi africani, migratori e dello sviluppo al Ministero, anche quale Capo della Segreteria del Sottosegretario competente, e alla Rappresentanza presso la Comunità Economica Europea. È stato all’inizio della sua carriera diplomatica, iniziata nel 1972, nelle Ambasciate in Tanzania, nel Regno Unito e in Etiopia. Nelle sue responsabilità in Italia e in sedi all’estero bilaterali e multilaterali è stato a più riprese impegnato in attività di capacity and institutional building, di risoluzione di situazioni conflittuali e di riconciliazione nazionale attraverso la definizione e il buon funzionamento di istituzioni e di strutture di sicurezza inclusive. È autore dei manuali “Lezioni di governance politica ed economica internazionale” e “Politiche internazionali su energia e cambiamenti climatici” con edizione anche in inglese, nonché di saggi, relazioni e articoli su temi di politica estera (integrazione europea, Medio Oriente, Africa, questioni migratorie, sicurezza, gestione delle crisi ed economia internazionale). E’ Co-Presidente del Circolo di Studi Diplomatici e nella governance di società e organizzazioni “profit” e “non profit”.

L'Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese. Senza sovrapprezzo per la partecipazione. Info: 320 9616302 Facebook