L'aperitivo letterario nella Chiesa dei Bigi con le poesie di Giuseppina Scotti

Sabato 15 ottobre riprende la rassegna in collaborazione con “Letteratura e dintorni”



Grosseto: L'appuntamento con gli aperitivi letterari nella Chiesa dei Bigi torna sabato 15 ottobre alle ore 18. La rassegna, organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l'associazione Letteratura e dintorni, vedrà protagonista in questo primo evento della nuova serie autunnale Giuseppina Scotti che presenterà i suoi libri di poesie. A conversare con l’autrice sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

Nel corso della presentazione sarà offerta a tutti una degustazione di vini della Fattoria San Felo e, al termine, il pubblico sarà libero di visitare il museo, che attualmente ospita le esposizioni “Retaggi”, a cura di Mattia Lapperier, con opere di Flavio Petricca e Alfredo Rapetti Mogol, e “Dune”, con foto, video e installazioni sulla natura che raccontano le performance, gli incontri e i racconti delle opere prodotte durante la residenza d'artista nel Parco della Maremma. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto cultura) ed è consigliabile prenotarsi scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com oppure chiamando il numero 0564 488066. Come di consueto, anche in occasione di questo evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto cultura.

Giuseppina Scotti, originaria della Spezia ma grossetana di adozione, è poeta, giornalista, critico d’arte pittorica e letteraria. Laureata in materie letterarie, è stata insegnante di scuola elementare e superiore, giornalista pubblicista su riviste specialistiche d’arte e storia. Ha pubblicato venti opere a livello nazionale e internazionale. Dal 1988 si occupa di Unitre Grosseto, della quale è presidente da molti anni. È cavaliere e ufficiale al merito della Repubblica Italiana.