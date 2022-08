annuncio Cultura & spettacolo L’Accademia Chigiana di Siena per Orbetello Piano Festival 4 agosto 2022

Redazione Domani 5 agosto alle ore 21.15 a Torre Saline (Albinia) si esibiscono gli allievi chigiani per Orbetello Piano Festival. Il festival prosegue poi fino domenica 7 agosto con spettacoli che sposano la bellezza della musica a quella del territorio

Orbetello: Domani venerdì 5 agosto alle ore 21.15 l’Orbetello Piano Festival propone un nuovo concerto realizzato in collaborazione con la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena. Nel meraviglioso palcoscenico di Torre Saline ad Albinia si esibiranno gli allievi della Master Class di Lylia Zylberstein, per un “Appuntamento musicale” che fa parte del ricco cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy, festival internazionale che propone numerose manifestazioni concertistiche. Protagonisti degli appuntamenti musicali chigiani sono i giovani talenti, allievi dei corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena, che ogni anno vengono generosamente ospitati dalle principali realtà musicali e culturali presenti sul territorio quale straordinaria occasione di scambio per pubblico e interpreti. Nel 2022 gli allievi più meritevoli del corso estivo di Pianoforte, tenuto all’Accademia Chigiana dalla celebre pianista russa Lilya Zilberstein sin dal 2011, si esibiranno per la prima volta nel quadro di Orbetello Piano Festival, grazie alla collaborazione tra le due Istituzioni musicali.

Sempre a Torre Saline la rassegna prosegue sabato 6 agosto (ore 21.30) con “In Vino…Musica” un concerto teatrale che vede impegnate Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio come voce recitante e domenica 7 agosto (doppio appuntamento alle ore 19.00 e alle ore 21.30) quando sarà protagonista Olga Zdorenko con un programma da Bach a Scriabin. Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra la rassegna, che giunge alla sua 11ma edizione, è resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, la Fondazione CR Firenze, di numerosi partner tra cui Banca Tema.

