L'Accademia Amiata Ensemble porta al Cassero l'opera "Pia de' Tolomei"

Grosseto: L'Accademia Amiata Ensemble, attorno ai membri fondatori Claudio Cavalieri, Ettore Candela e Thomas Fortmann, è da molti anni la punta di diamante per la musica moderna nella provincia di Grosseto. Le tournée e i concerti in Germania, Svizzera e Italia, nonché le numerose pubblicazioni di CD con le etichette anglo-americane Métier e DivineArt (Naxos) testimoniano questa attività culturale.

L'anno scorso è stata realizzata con grande successo l'opera "Pia de' Tolomei" con musicisti selezionati della provincia e cantanti provenienti da Roma e Firenze. Il concerto del 27 agosto è nuovamente dedicato a Pia de' Tolomei. Il programma presenterà estratti dell'opera per una strumentazione ridotta, oltre a composizioni del repertorio attuale del trio, che comprende anche la clarinettista Marina Zannerini.

«Attendiamo con grande interesse - dicono dall'organizzazione - l'apparizione ospite della pianista polacca Anna Kijanowska con l'esecuzione in prima assoluta di tre mazurche di Thomas Fortmann. Secondo la rivista musicale americana Fanfare, è "la migliore interprete in assoluto delle mazurche di Szymanowsky". Con grande emozione diamo il benvenuto al giovane soprano grossetana Francesca Magdalena Giorgi negli estratti dell'opera, dove canterà il ruolo di "Pia". Si uniscono al cast, come l'anno scorso, il tenore Daniele de' Prosperi e i musicisti Diana Hildebrandt, Antonio Galella, Riccardo Cavalieri, Federico Poli e naturalmente Claudio Cavalieri ed Ettore Candela. Il concerto è prodotto da Ascultpolis per la città di Grosseto e organizzato da Francesco Tarsi. Il 27 agosto si preannuncia quindi come un evento clou dell'estate musicale grossetana».