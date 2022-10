L’a Misericordia Grosseto dona defibrillatore alla campionessa olimpica Sensini

Grosseto: il Governatore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto Edoardo Boggi consegnerà un defibrillatore alla campionessa olimpica di surf Alessandra Sensini da installare nell’impianto sportivo della scuola di Vela da lei creato a Marina di Grosseto: la “Water World ASD” si è aggiudicata infatti la concessione demaniale dell’edificio e dell’antistante porzione di arenile, in zona Rosmarina.



La cerimonia di donazione si terrà alle ore 18:00 nella nuova sede della Misericordia di Grosseto in Via degli Apostoli, 1/3 (nella zona del Tiro a Segno) ben strutturata ed ampia e con importanti capacità operative e logistiche, la quale rappresenta un’importante riferimento per la cittadinanza dal punto di vista sanitario, sociale, aggregativo, formativo e di educazione sanitaria.

Insieme a Boggi saranno presenti il correttore della Misericordia di Grosseto don Claudio Piccinini, il presidente della Misericordia di Porto Santo Stefano e presidente del comitato delle Misericordie grossetane Roberto Cerulli e la vice Maria Grazia Raffi, ed ovviamente le varie Confraternite della provincia.