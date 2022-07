Jazz & Wine in Montalcino, chiude con Mario Biondi e Scannapieco 5et

Cresciuti musicalmente all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, i protagonisti della serata dedicano l’appuntamento alla memoria di Paolo Rubei, amico di una vita e indimenticabile direttore artistico della rassegna



Montalcino: Domani sabato 24 luglio, con un concerto straordinario Mario Biondi e Daniele Scannapieco 5et chiudono la 25ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino. Mario Biondi, uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale nel panorama della musica jazz/soul, sarà special guest di Daniele Scannapieco 5et, un quintetto di grande impatto sonoro, dal sound molto raffinato capitanato da Daniele Scannapieco (sax) e con Antonio Scannapieco (tromba), Michele Di Martino (piano), Luigi Del Prete (batteria) e Tommaso Scannapieco (contrabbasso).

Mario Biondi, non ha bisogno di presentazioni: con la sua straordinaria voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di live, si è imposto con assoluta facilità sulle scene mondiali conquistando il cuore di un pubblico sempre più ampio. Ha al suo attivo importantissime collaborazioni e fortunatissime produzioni discografiche che lo hanno consacrato come uno degli interpreti più eleganti e raffinati della scena musicale dove controllo vocale e tecnica sono sempre al servizio delle emozioni.

Daniele Scannapieco 5et, si forma circa quindici anni fa: nato come quartetto a cui nell’ultimo periodo si è aggiunta la tromba. Specialisti del proprio strumento con una “storia” importante alle loro spalle, i musicisti di questa formazione si confrontano con un repertorio che va dagli original agli standard. Presenti in numerosi jazz festival in Italia e all’estero, vantano innumerevoli collaborazioni, produzioni discografiche e tour che li hanno portati ad esibirsi nei teatri e nei club di mezzo mondo.

A Montalcino Mario Biondi e Daniele Scannapieco 5et daranno vita a una serata speciale che nasce come evento unico nella volontà di rendere omaggio all’amico Paolo Rubei, indimenticabile e geniale direttore artistico di Jazz and Wine in Montalcino e figlio di Giampiero Rubei fondatore dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, dove questi artisti sono cresciuti musicalmente condividendo, proprio con Paolo, mille avventure musicali. Ed è una storia lunghissima quella che lega la famiglia Rubei e l’Alexanderplatz Jazz Club alla terra del Brunello: una storia che inizia proprio con Giampiero, ispiratore e ideatore di questo festival musicale unico al mondo, che prosegue poi con il figlio Paolo che fino all’ultimo ha profuso talento ed energie per continuare a far crescere la rassegna e che adesso continua grazie a Eugenio Rubei che, con passione, entusiasmo e competenza, raccoglie il testimone dal fratello Paolo proseguendo il percorso musicale tracciato dal padre Giampiero.

È infatti Eugenio che firma la direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino 2022, una perla di rara bellezza e assoluta preziosità che continua a crescere grazie alla solida collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei ed il Comune di Montalcino. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.45.