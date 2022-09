Italia Viva Grosseto: "Impegno e presenza costante, a partire da Scaramelli "

Il commento di Donatella Dominici e Rinaldo Carlicchi, coordinatori provinciali di Italia Viva Provincia di Grosseto



Grosseto: "Italia Viva Grosseto esprime la propria soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto nella provincia (9%), in Toscana (9,5%) e sul territorio nazionale (7,8%). "Il Terzo Polo raggiunge questo importante risultato grazie ai candidati, a partire da Stefano Scaramelli che è stato in ogni Comune della provincia di Grosseto, anche più di una volta, all’intero partito e ai nostri fantastici volontari, iscritti e simpatizzanti per l'instancabile lavoro sul territorio. Un impegno che ci ha permesso di raggiungere delle percentuali di consenso che rappresentano un ottimo punto di partenza per il progetto ambizioso, di creare la casa liberalriformista insieme ad Azione. Una casa nucleo, ma non perimetro, un progetto che mira alla creazione di un nuovo soggetto politico inclusivo, liberal-democratico, riformista, europeista e filoatlantista.

La nostra idea di politica è fatta di idee e di soluzioni a temi cogenti, una politica lontana dagli slogan e dalle promesse demagogiche, una politica che parli alla testa e non alla pancia, una politica che si fonda sulle competenze". A dirlo Donatella Dominici e Rinaldo Carlicchi, coordinatori provinciali di Italia Viva Provincia di Grosseto.