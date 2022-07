Italia Viva Grosseto al fianco di Draghi Italia che gli chiede di rimanere

Grosseto: Italia Viva si è attivata immediatamente per chiedere al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di rimanere al Governo fino al termine della legislatura, nel 2023. "La petizione sul nostro sito nazionale, - spiega Italia Viva provincia di Grosseto - ha raccolto già quasi 90.000 firme e l'obiettivo è di arrivare a 100.00. L'Italia ha ancora bisogno della competenza e dell’autorevolezza di Mario Draghi e anche il nostro territorio rischia di vedere bloccati gli investimenti e i progetti legati al PNRR, si pensi, ad esempio, ai 19 milioni di euro sulla sanità nell’intera provincia, e poi ci sono la scuola, gli impianti sportivi e tutti gli interventi relativi alla transizione ecologica e digitale.



Italia Viva non si arrende a una crisi che danneggia gli interessi dei cittadini italiani e del tessuto produttivo del Paese e per questo invita a sottoscrivere la petizione che abbiamo lanciato (https://www.italiaviva.it/petizione_draghi_resti_a_palazzo_chigi).

Questo non è il momento delle contrapposizioni ideologiche o delle capitalizzazioni elettorali, ma di mettere al primo posto l’interesse dell’Italia e per questo Italia Viva plaude anche alle iniziative messe in campo da amministratori locali (la lettera aperta dei Sindaci a Draghi ha raggiuto un’adesione bipartisan di più di 1000 Primi Cittadini e tra questi anche diversi sindaci maremmani), associazioni di categoria, mondi delle professioni, imprenditori, società civile (si pensi alle piazze senza simbolo partitico a Milano, Roma, Torino e Firenze) con l’obiettivo comune di chiedere alla politica di dimostrare senso di responsabilità e a Draghi di portare a termine il proprio lavoro", termina Italia Viva provincia di Grosseto.