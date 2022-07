Istranka il panfilo di Tito è tornato a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: E’ tornato, come fa da alcuni anni al molo storico della Pilarella di Porto Santo Stefano, Istranka il lussuoso panfilo bianco e giallo costruito nel 1959 che appartenne a Josip Broz noto con il nome di battaglia Tito durante la guerra partigiana che fu il presidente della Jugoslavia.



Artemare Club racconta che Istranka, lungo 44 metri, largo 8 metri e con 329 tonnellate di stazza ai tempi del dittatore ospitò tante celebrità, tra le altre la croata Sylva Koscina, Sophia Loren, Elisabeth Taylor e Yul Brinner e tanti altri attori e attrici di mezzo mondo ricevuti a bordo dalla sempre presente Jovanka, terza moglie del Maresciallo Tito. Il panfilo anche oggi ospita personaggi importanti della finanza e della mondanità e oltre all’Argentario d’estate atterra nei più bei porti turistici italiani e francesi.

Il molo della Pilarella di Porto Santo Stefano è una delle banchine più famose del Mediterraneo, in 150 anni di yachting ha visto ormeggiare grandi yacht illustri, tanto per citarne alcuni dall’ Urania dei Conti Ginori allo Yela di Re Vittorio Emanuele III, dall’Elettra di Marconi alle barche di Gianni Agnelli fino ad arrivare ai decenni scorsi con quelle di Dennis Conner, Olin Stephens e poi il Sokar megayacht famoso per essere stato il nido d’amore di Lady Diana e il compagno Dodi Al Fayed e di recente l’ F 100 di Gianni Agnelli, il mitico Zaca di Errol Flynn e nei giorni scorsi per la prima volta il Maltese Falcon, il Perini Navi a vela piu' grande e tecnologico del mondo.