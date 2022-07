Istituzioni: Consiglio regionale presentato nuovo Cda Fondazione Sistema

Con i presidenti di Assemblea legislativa e Giunta. Strategie e obiettivi per promuovere l’economia creativa e l’identità culturale dei nostri territori



Firenze: Il nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana (FST), è stato presentato nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso dai presidenti di Assemblea legislativa e Giunta. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, sono stati illustrati strategie e obiettivi per promuovere l’economia creativa e l’identità culturale dei nostri territori. In particolare il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha ribadito come Fondazione sia asset importante ma anche partener strategico nel processo di digitalizzazione dell’Assemblea legislativa e tra le tante collaborazioni già attive, ha ricordato il portale della comunicazione istituzionale inconsiglio.it e il Media Center intitolato a David Sassoli inaugurato appena pochi giorni fa. La collaborazione con Fondazione ha permesso anche di organizzare due edizioni della Festa della Toscana, la Giornata dell’Europa, le celebrazioni per i 700 anni di Dante.

Il presidente della Regione ha sottolineato come Fondazione sia sicuramente uno degli enti strumentali più rilevanti rappresentando un punto di riferimento indispensabile per la trasmissione di un sistema di valori e di progetti ad esso legati. Costituisce di fatto un perno per comunicare l’identità della Toscana da un punto di vista sociale, culturale, storico, culturale, di promozione turistica, grazie anche alle più innovative e moderne tecnologie di cui la Fondazione è dotata. Il presidente di FST ha ricordato la mission della Fondazione: affiancare le istituzioni regionali nel racconto di una miscela unica di beni e valori materiali e immateriali attraverso gli strumenti della comunicazione digitale evoluta.

Il nuovo Cda FST



Iacopo Di Passio, presidente, Al secondo mandato consecutivo in FST, ha collaborato e collabora con diversi enti culturali nazionali e regionali tra cui la Fondazione Toscana Spettacolo di cui è stato anche direttore, la Fondazione Museo Montelupo, la Fondazione Sipario Toscana di Cascina e il Teatro Politeama di Prato. Docente in corsi di specializzazione e master in ambito forense, è componente del Comitato editoriale della Rivista italiana di Diritto del turismo.

Antonio Colicelli, vicepresidente. Ricercatore all’Università di Pisa, consulente aziendale per la gestione d’impresa.

Niccolò Niccoli Vallesi, Avvocato nello studio di famiglia a Firenze. Si occupa di diritto civile e collabora con l’ANIA come arbitro.

Tecla Augello, Avvocato, ordine degli avvocati di Pistoia, nell’ambito del diritto civile si occupa di diritto di famiglia.

Barbara Croci, lavora in uno studio di Architettura di Firenze, si occupa di pianificazione territoriale. Proviene da Agliana dove da giovane ha avuto una esperienza amministrativa nel settore politiche giovanili e pianificazione europea.