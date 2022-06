Iscrizioni aperte corso formazione base per amministratore condominiale

A partire dal 17 giugno

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione base per amministratore condominiale e immobiliare della durata di 80 ore che inizia il 17 giugno. Si tratta di un corso completo a cui segue l’esame con il rilascio dell’attestato per l’esercizio della professione di amministratore. Sarà inoltre consegnato il libro che raccoglie le nozioni trattate. Le lezioni si svolgeranno in presenza nella sede del Collegio dei geometri a Firenze, in via Spartaco Lavagnini 42, oppure in diretta streaming. Il costo è di 580 euro iva inclusa con esame finale e rilascio dell’attestato, oppure di 480 euro iva inclusa, per la frequenza senza rilascio dell’attestato.

Il corso è organizzato da Confartamministratori, in collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto. Il responsabile scientifico è l’avvocato Marco Gaito. Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 17, 21, 23, 28 giugno; 1, 5, 8, 12, 15 luglio e il 13, 16, 20, 23, 27 e 30 settembre, 4, 7, 11, 14, 18 ottobre, dalle 14 e 30 alle 18 e 30. Confartamministratori organizza anche il corso di formazione periodica per amministratori di condominio, in diretta streaming, della durata di 16 ore, articolate in 7 moduli di lezione e con la prova finale, in presenza (durata 2 ore). Il costo è di 90 euro più iva. Anche in questo caso il responsabile scientifico è l’avvocato Marco Gaito. Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 28 giugno, 1, 5, 8 luglio dalle 14 e 30 alle 18 e 30. La data della prova finale è ancora da definire.

Per scaricare la modulistica di iscrizione e il programma completo www.artigianigr.it - Info: Gianluigi Ferrara gianluigi.ferrara@artigianigr.it 0564 419606