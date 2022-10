Iscrizioni aperte al corso di barbecue di Andrea Laganga in programma il 26 ottobre

Mercoledì 26 ottobre metti a fuoco la tua cucina! Un nuovo corso di barbecue con Andrea Laganga Butcher

Grosseto: Metti a fuoco la tua cucina! Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di barbecue organizzato da Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto e curato da Andrea Laganga Butcher, in programma mercoledì 26 ottobre, dalle 14 e 30 alle 18 e 30, nella sede di Chimenti Distribuzione, via India 17 a Grosseto. Dopo il successo della scorsa edizione viene proposto questo nuovo corso teorico e pratico di base per conoscere tutti i segreti di un buon barbecue.





Il corso dura 4 ore e affronta le tecniche base di cottura, dai dispositivi alle differenze di combustibili (cottura a gas, carbone e pellet), spiega quando si accende il barbecue e come. E poi: ogni taglio ha il suo tipo di cottura, le temperature di servizio, il kamado in cucina, affumichiamo! Salse e rub. Le varie ricette: le bistecche, dalle classiche alle marezzate; il roastbeef 59; il pollo. Il maiale: come renderlo unico; il salmone cotto sul cedro; delle verdure strepitose; sale olii e affumicati, la frutta al BBQ. In abbinamento degustazione di birre artigianali.

Le lezioni si svolgeranno all’aperto, pertanto in caso di pioggia il corso sarà rimandato al mercoledì successivo.

Info e iscrizioni: 0564 419656 — 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it

Andrea Laganga, macellaio maremmano, nato in una famiglia storica di macellai, è il fondatore della Nazionale Italiana Macellai e MEAT Blogger di Maremma Che Ciccia. È esperto del mondo Barbecue, con esperienze di cottura a Londra nella fiera Meatopia, che è la prima fiera di BBQ Europea. Consulente MEAT per il mondo della ristorazione. A settembre la nazionale italiana Macellai, in Usa, ha vinto tre ori e un bronzo per la tecnica del disosso e sono secondi nel medagliere.