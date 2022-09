Ippodromo dei Pini, una nota del Consigliere Di Giacinto

Follonica: «Al di là delle questioni giudiziarie già in corso, o che si apriranno, sull’Ippodromo dei Pini - commenta il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - è utile fare il punto della situazione e sviluppare una riflessione su quell’impianto, nell’esclusivo interesse della città.

Ai “Pini” si fanno corse al trotto e, dall’estate 2018, anche al galoppo. Ha una pista per il trotto unica in Italia perché lunga 1400 metri e un’altra, di 1000 metri, per il galoppo. Poi ci sono strutture importanti come gli uffici, la Club House, la clinica veterinaria, il ristorante-pizzeria-bar e naturalmente i box per i cavalli.

La situazione, più o meno, è questa: la pista per le corse al trotto è velocissima perché da anni non è conservata con apporto di sabbia di fiume tanto che i cavalli rischiano continuamente azzoppamenti e non è più possibile, per ovvie ragioni, proporre l’impianto follonichese per lo svernamento e la preparazione dei cavalli. Per questo motivo sono utilizzati solo una trentina degli oltre 400 box esistenti. Poi la Club House è chiusa, la clinica veterinaria pure, così come il ristorante-pizzeria-bar ed è rimasto solo uno sportello per le scommesse. Molti degli immobili avrebbero bisogno di importanti e costosi interventi di sistemazione e manutenzione. Gli appartamenti/foresterie non abitati, che sono la maggior parte delle 167 unità immobiliari, sono stati letteralmente saccheggiati di servizi igienici, impianti elettrici e di tutto quello che era possibile portare via. E del parcheggio di fronte all’ingresso dell’ippodromo, oltre la SS 439 Sarzanese Valdera, ne vogliamo parlare? Mai utilizzato e vittima di ogni tipo di vandalismo poi risistemato, alla meglio, qualche settimana fa ma ancora in stato di degrado e inservibile.

Questa più o meno, e in estrema sintesi, è l’attuale situazione dell’Ippodromo dei Pini, cioè il perfetto contrario di quand’era a Fontetonda e rappresentava un vero e proprio ‘fiore all’occhiello’ per Follonica tanto da essere un punto di incontro degli appassionati dell’ippica, di famiglie intere e di turisti nelle belle, e affollate, serate di corse in notturna. Certo che l’ippica è in crisi ma, in tutti questi anni, c’è stato l’assoluto disinteresse e menefreghismo dell’amministrazione comunale che ha completato l’opera. Eppure il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) nel biennio 2020/2021 ha erogato, in totale, sovvenzioni per circa 3milioni e 700mila euro alla società che gestisce le corse a cui vanno aggiunti i proventi percentuali del gioco su Follonica nelle sale SNAI di tutta Italia che, evidentemente, non sono in grado di quantificare. Insomma, la società che organizza le corse si prende più o meno 1milione e 850mila euro all’anno di sovvenzione ministeriale, a cui vanno aggiunte le percentuali delle scommesse, e l’impianto è nelle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti perché ci si investe poco o nulla.

Peccato, perché l’Ippodromo dei Pini era un ‘gioiellino’ e un vanto per la città mentre ora è diventato un grosso problema, ma non certo per chi lo gestisce. Un paio di proposte per superare questa situazione ce l’ho e, a breve, ci sarà una prossima occasione per farle conoscere e aprire una discussione in merito. Andare avanti così sarebbe davvero un disastro».