“Io non rischio”, torna in piazza Dante Alighieri

Grosseto: Sabato 15 ottobre, in contemporanea con tante altre città italiane, anche Grosseto partecipa alla campagna nazionale di Protezione civile “Io non rischio: dalle 9 e 30 alle 18 e 30, nei gazebo gialli, in piazza Dante Alighieri, i cittadini potranno conoscere le buone pratiche, utili a proteggere sé stessi e gli altri, in caso di situazioni critiche o di calamità naturali, in particolare alluvione, terremoto e maremoto. I volontari saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità e per informare la popolazione sulle attività di Protezione civile. Contemporaneamente la campagna viaggerà anche negli spazi virtuali per arrivare a quante più persone possibile attraverso la pagina facebook https://www.facebook.com/iononrischiogrosseto dove sono già stati pubblicati dei contenuti che il 15 ottobre saranno ulteriormente implementati nel corso della giornata.







L’organizzazione dell’evento è curata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di Grosseto, tramite i rispettivi Uffici di Protezione Civile. La realizzazione delle attività in piazza Dante Alighieri vede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato Humanitas Grosseto; Misericordia Albinia; Misericordia Arcidosso; Misericordia Grosseto. Il Comune di Grosseto sarà a disposizione per dare informazioni sul Piano di Protezione civile. Quest’anno, al mattino, uno degli stand in piazza Dante Alighieri vedrà anche la presenza di alcuni studenti del Polo tecnologico Porciatti-Manetti, che spiegheranno le caratteristiche del nostro territorio e i rischi correlati. L’Unione Italiana Ciechi di Grosseto darà informazioni utili su come gestire l’emergenza per le persone non vedenti e ipovedenti. Gli ordini professionali dei Geometri, Ingegneri ed Architetti garantiranno un approfondimento tecnico a tutti coloro che saranno interessati.

“La sicurezza di tutti noi dipende molto spesso dal nostro modo di comportarci, adottando un atteggiamento prudente e corretto per sé stessi e per gli altri. –commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – Viviamo in un Paese bellissimo ma anche esposto a molti rischi. Le conseguenze per le persone possono essere ridotte attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei problemi. Invito pertanto la popolazione a cogliere l’opportunità della presenza delle istituzioni e dei nostri fantastici volontari in piazza.”





“L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare in modo coinvolgente le persone – sottolinea Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile – nella consapevolezza che la diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile risulta indispensabile nella gestione dell’emergenza. Ringraziamo tutti i volontari che saranno in piazza sabato con l’auspicio che in provincia di Grosseto anno dopo anno aderiscano a questa iniziativa tutti i territori con le loro associazioni di volontariato.”

“Come ogni anno il Comune di Grosseto aderisce a questa iniziativa con convinzione: - afferma Riccardo Megale, assessore comunale alla Protezione Civile - siamo certi che la prevenzione possa fare la differenza ed è per questo che stiamo continuando il lavoro legato al nuovo Piano di protezione civile, in vigore, consapevoli dei rischi cui il nostro territorio è soggetto. ‘Io non rischio’ ci consente di avere una giornata dedicata al tema, dando spazio e il giusto riconoscimento a chi lavora nell’emergenza dando supporto ai cittadini e alle Istituzioni. È inoltre un’occasione per far conoscere a tutti quali sono le buone pratiche da utilizzare, perché ognuno nella propria quotidianità può fare qualcosa di concreto per evitare rischi per se stessi e per gli altri, così come il territorio”.