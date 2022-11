Io Leggo perché torna all'istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena

La manifestazione nazionale torna a Follonica. Tutte le studentesse e gli studenti dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo invitano la cittadinanza a partecipare alla campagna donazioni che si terrà da sabato 5 a domenica 13 novembre. In questi nove giorni, tutti possono andare nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche delle scuole.



Follonica: Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica diventa nuovamente protagonista della manifestazione nazionale "Io leggo perché", giunta alla sua settima edizione – e promossa dall'associazione italiana Editori in collaborazione con numerose istituzioni, la filiera del libro e i media – per il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Tutte le studentesse e gli studenti dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena invitano la cittadinanza a partecipare alla campagna donazioni che si terrà da sabato 5 a domenica 13 novembre. In questi nove giorni, tutti possono andare nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche delle scuole.

Per sensibilizzare la società al valore della lettura come strumento potente che favorisce il raggiungimento, le bambine e i bambini delle Scuole dell'Infanzia I “Melograni” e “Il Fontino”, le studentesse e gli studenti delle Scuole Primarie “Bruno Buozzi”, “Don Milani” e della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”, hanno organizzato attività, letture, giochi e canzoni sulle emozioni suscitate dalla lettura. Ovvero sul tema che riassume tutti i valori ispiratori dalla missione e che sono sostenuti dalle docenti e dai docenti dell’istituto comprensivo: l’amore per la cultura, la solidarietà e non ultima la qualità della formazione delle cittadine e dei cittadini del domani.

Le Librerie partner dell’iniziativa sono la libreria Chiti in via Roma 83, la libreria Altri Mondi in via Albereta 50 e Cmc di Mara Mellini in via Salceta 8/10. Grazie a questa iniziativa, le biblioteche di classe si arricchiranno e i libri passeranno di mano in mano alle ragazze e ai eagazzi che scoprono nella lettura una piacevole ed efficace attività capace di potenziare tantissime delle loro competenze.