Invictasauro prepara il Camp con la ACF Fiorentina

Grosseto: La Asd Invictasauro di Grosseto in stretta collaborazione con la ACF Fiorentina, dal giorno 27 Giugno al 1 Luglio 2022, presso il bellissimo centro sportivo di Grosseto, Via Lago di Varano 30, organizza un Camp dove i ragazzi nati negli anni 2008, 2009,2010,2011,2012 e 2013, potranno conoscere la metodologia di allenamento del settore giovanile della Fiorentina. I ragazzi, saranno seguiti da allenatori in forza al Settore Giovanile della Società Viola.



Il Camp, prevede l'impegno dei ragazzi , per l"intera giornata e precisamente :dalle ore 08.00 alle ore 09.00 è previsto l'arrivo dei ragazzi al campo. Dalle 09.15 alle ore 1200, con una pausa di circa 20 minuti per la colazione, vi sarà lo sviluppo degli obiettivi tecnici e tattici del progetto Fiorentina giovani. Alle 1230 è previsto il pranzo e subito dopo l'attività ricreativa fino alle 1530, quando si tornerà in campo per svolgere tornei e giochi, per terminare alle ore 1730.

Gli interessati, che vorranno partecipare, dovranno affrettarsi perché sono rimasti pochi giorni e pochi posti a disposizione. Pertanto, per informazioni su potrà telefonare al 338/8676233 o recandosi in segreteria dell'Invictasauro dalle ore 1630 alle ore 1900.