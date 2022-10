"Investi nel futuro della tua azienda", workshop per il mondo dell'impresa

Grosseto: La nostra economia vive un momento difficilissimo, ma esistono anche strumenti importanti per sostenere le imprese, come la finanzia agevolata: contributi a fondo perduto, bandi nazionali ed europei che spesso le aziende o non conoscono o non sanno come intercettare.



Per questo motivo Studio Kalimero, la storica agenzia di marketing del nostro territorio, ha promosso un workshop gratuito che possa aiutare gli imprenditori e i professionisti a cogliere nuove opportunità finanziare per far crescere il proprio business.

"Troppe imprese, anche in Maremma - sottolinea Marco Gasparri Direttore di Studio Kalimero, non conoscono le opportunità e le agevolazioni a loro dedicate. La nostra agenzia è da sempre un partner qualificato per la crescita delle aziende e oggi, grazie al sostegno di partner qualificati, vuole offrire un ulteriore affiancamento anche su questo tema".

L'iniziativa è aperta al pubblico e vedrà gli interventi tecnici di due esperti del settore: Alessio Pompizzi di Talentika e Andrea Garosi di GrowCapital.

L'appuntamento è giovedì 27 ottobre alle 17.00, nella sala conferenze di Grosseto Sviluppo in via Giordania a Grosseto.