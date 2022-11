Inverno nel Parco verso il Natale

Isola d'Elba: Anche in inverno il Parco nazionale Arcipelago Toscano propone occasioni per fruire del suo territorio con attività ispirate alla storia, alla enogastronomia e alla sostenibilità, con un interessante calendario di eventi che ci accompagneranno anche nelle feste di Natale nelle isole di Elba e Pianosa. Di seguito il programma.







Isola d’Elba. Portoferraio nella struttura di Forte Inglese

Nelle giornate del 3 e 24 dicembre e 7 gennaio, accompagnati dalla Guida Parco sarà possibile fare la visita guidata di Forte Inglese, storica struttura difensiva del 1700, che si erge sulla collina di San Rocco da cui si può godere della vista panoramica su Cosmopoli. Nel percorso di visita è inclusa anche la interessante mostra fotografica intitolata “L’Elba di Giorgio Roster. La trasformazione del paesaggio tra Otto e Novecento negli scatti dello scienziato fotografo” - biglietto € 4 - Appuntamento alle ore 15,30 - prenotazione obbligatoria

Il 10 dicembre si terrà un laboratorio per realizzare festoni natalizi ecologici di arbusti sempreverdi per decorare le nostre case in maniera sostenibile in vista delle prossime festività – biglietto € 8 Appuntamento alle ore 15,30 a Forte Inglese - prenotazione obbligatoria

Il 17 dicembre si terrà un incontro con degustazione alla scoperta delle birre dell’Arcipelago insieme ai produttori di birra dell’Isola d'Elba che ci accompagneranno nell'assaggio spiegando come nascono queste bevande e come possono rispecchiare, nei diversi sapori, i caratteri delle nostre isole – biglietto € 8 - Appuntamento alle ore 16,00 a Forte inglese - prenotazione obbligatoria.

Fortezza del Volterraio

Sono sempre possibili anche in inverno, meteo permettendo, le visite alla Fortezza del Volterraio Raggiungendo la vetta in autonomia percorrendo il sentiero 255/A, si trova la Guida Parco ad attendervi i in Fortezza, dalle ore 11 alle ore 15 per una visita guidata. – biglietto € 8 e riduzioni. Le date indicate sono 10, 18, 26, 31 dicembre - 2, 7, 29 Gennaio. E’ consigliato telefonare per avere conferma dello svolgimento della visita guidata.

Isola di Pianosa

Anche in inverno è possibile visitare Pianosa. Basta contattare la compagnia di navigazione Aquavision (0565 976022) per conoscere le date in cui il collegamento marittimo è attivo, a bordo è disponibile la Guida Parco con la quale si potrà prenotare diverse attività da pagare in loco: trekking, mountain bike, visita del paese con Catacombe, Museo delle Scienze e Casa dell’Agronomo. Per prenotare le attività contattare Info Park 0565 908231, l’ufficio turistico del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 15:00; Domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00