Intervento urgente sulla dorsale di Adf, in atto i lavori di ripristino

Gavorrano: In corso oggi sabato 20 agosto il ripristino di una rottura in località Pianetti, tra i comuni di Gavorrano e Castiglione della Pescaia. L’entità del guasto ha richiesto un’azione tempestiva. Attivato un piano di approvvigionamenti alternativi con autobotti in stazionamento per le località dove le risorse locali non permettono di far fronte alla richiesta idrica in assenza di acqua proveniente dalla dorsale In corso oggi (20 agosto) una riparazione urgente e non differibile su una condotta della dorsale Fiora interessata da una rottura in località Pianetti, tra i comuni di Gavorrano e Castiglione della Pescaia. L’entità del guasto ha richiesto un’azione tempestiva per evitare, oltre alla dispersione di acqua in una situazione di crisi idrica, disservizi ai cittadini maggiori rispetto a quelli che potrebbero derivare dalla chiusura del flusso per consentire la riparazione.





Per mitigare le problematiche dovute all’intervento, AdF ha attivato un piano di approvvigionamenti alternativi con autobotti in stazionamento per le località dove le risorse locali non permettono di far fronte alla richiesta idrica in assenza di acqua proveniente dalla dorsale. Le autobotti saranno presenti oggi a partire dall’ora di pranzo a Scarlino scalo in piazza Agresti, presso il parcheggio coop e a Batignano in via Sacchetti, presso il parcheggio, dal pomeriggio a Bagno di Gavorrano in via Tarantelli, nel parcheggio della piscina comunale.

La possibile sospensione del flusso idrico interesserà le località Braccagni, Montepescali e zona rurale, Batignano e zona rurale, Roselle scavi e le utenze dell’ex Bonifica Grossetana nel comune di Grosseto, le località Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia e le utenze dell’ex Bonifica Grossetana nel comune di Castiglione della Pescaia, il territorio del comune di Gavorrano, Cura Nuova a Massa Marittima, Scarlino scalo e il capoluogo nel comune di Scarlino, oltre alle utenze allacciate direttamente alla dorsale Fiora – generalmente situate nelle zone rurali o lontane dai centri abitati – nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Scarlino.

I lavori, molto complessi a causa del punto in cui è situato il guasto, dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, in serata, successivamente inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte. Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico - che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato nella prima mattinata di domani, domenica 21 agosto – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

AdF invita i cittadini a utilizzare l’acqua con parsimonia ai soli fini alimentari e igienici, evitando il più possibile lavatrici, lavastoviglie etc. così da tenere bassi i consumi e permettere un più veloce ripristino dei livelli dei serbatoi.