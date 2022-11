Installazione fibra ottica: lavori senza programmazione e disagi per tutti

Le strade di Grosseto devastate dagli scavi e dalla pessima manutenzione



Grosseto: «Il disagio del cittadino durante i lavori per la fibra colpisce ancora una volta la città di Grosseto, e non si comprende come sia possibile fare due, tre volte gli stessi interventi nel giro di pochi anni». A sollevare il problema è il Coordinamento Provinciale Italia Viva Grosseto.

«Sino a qualche anno fa - si legge nella nota -, la diffusione di Internet lasciava parecchio a desiderare, oggi dopo la conclusione dei lavori di Open Fiber [gruppo Enel e CdP] lascia molto a desiderare la situazione delle strade e dei marciapiedi della città.

Ma non è finita lì perché, sulle stesse strade, sugli stessi marciapiedi e sugli stessi edifici, ha iniziato ad operare FiberCop [Gruppo TIM].

Spacca oggi, spacca domani, Grosseto da più di tre anni ha marciapiedi e manto stradale disastrati, per non parlare, come ci segnalano anche alcuni cittadini delle vie Adda-Aquileia-Po-Tevere-Adige, della polvere avuta per un mese nelle case e sulle auto, oltre al rumore a qualsiasi ora.

Italia Viva Provincia di Grosseto chiede di conoscere il contenuto dell’accordo che per norma dovrebbe essere stato sottoscritto tra FiberCop e Comune, in cui vengono definite le modalità e i tempi di lavoro, il rispetto degli standard tecnici e quelli relativi alla sicurezza per le ditte appaltatrici così da ridurre all’osso i disagi per il cittadino durante i lavori, oltre a indicare i tempi entro cui avverrà il ripristino dell’intero manto stradale».